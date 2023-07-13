Maaşı bağlanmayan EYT'liler için 90 gün ayrıntısı: Dikkat, borçlu çıkabilirsiniz

Yasa kapsamında şu ana kadar 1 milyon 700 bin EYT'li emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulundu. Bunların bir kısmının maaşları bağlanırken, Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş işlemi uzayanlara uyarılarda bulundu.