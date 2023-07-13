Maaşı bağlanmayan EYT'liler için 90 gün ayrıntısı: Dikkat, borçlu çıkabilirsiniz
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamında 1 milyon 700 başvurunun büyük bölümüne emekli aylığı bağlandı. Maaşı bağlanmayan EYT'liler için uyarı geldi.
Yasa kapsamında şu ana kadar 1 milyon 700 bin EYT'li emeklilik için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) başvuruda bulundu. Bunların bir kısmının maaşları bağlanırken, Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş işlemi uzayanlara uyarılarda bulundu.
PRİM BORCU NEDEN ÇIKIYOR?
"Aslında EYT’lilere mahsus bir durum değil. Sigortalı çalışanlar işten ayrıldıktan sonra 90 gün boyunca sağlık hizmetlerinden kesintisiz olarak faydalanıyorlar. 90 günün sonrasında devam eden sürede eğer işsizlik sigortası kapsamında iseler gene işsizlik maaşı almaya devam ettikleri süre içerisinde sağlık harcamaları, işsizlik sigortası fonundan karşılanır.
Genel Sağlık Sigortası primi (GSS) ödemeleri sigorta sistemi ile alakalı bir durumdur. Emekli olmak isteyen EYT’liler nisan ayı içerisinde veya mart ayı içerisinde müracaatlarını gerçekleştirdiler. Müracaat eden çalışanların büyük çoğunluğunun işlemleri tamamlandı, emekliye ayrıldılar, GSS prim borcu ile karşılaşmadılar.
Ancak emeklilik işlemleri halen devam eden EYT’li çalışanlar bu süreç içerisinde 90 günlük süreyi aştıklarından dolayı sistem otomatik olarak GSS prim borcunu çıkarmaktadır.