Maaş zammı öncesi kapsamlı çalışma: Memurlara 3 yeni düzenleme yolda
Temmuz ayına geri sayım başlarken en düşük maaşın 22 bin lira seviyesine yükseltileceğinin duyurulmasının ardından yeni bir adım daha atılacağı öğrenildi. Bu kapsamda memurlara il ve ilçe bazında kira desteği yapılacağı açıklandı. Ayrıca tazminat ve lojman desteği de verilmesi gündemde.
AKP'nin seçim beyannamesinde, kamu çalışanlarına verilecek destekler için ayrı başlık açılmış, İstanbul başta olmak üzere, kamu çalışanlarının sosyoekonomik koşullarının iyileştirilmesine yönelik bölgesel geçim endeksleri dikkate alınarak çalışmalar yapılacağı belirtilmişti.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz ayında en düşük memur maaşının 22 bin lira seviyesine yükseltileceğini açıklamasının ardından ikinci bir hamle daha geldi.
Büyükşehirlerde görev yapan kamu çalışanlarının alım gücünü desteklemek için yeni bir çalışma yürütüldüğünü belirten Erdoğan, “Özellikle büyükşehirlerimizde aniden artan kira fiyatlarıyla ilgili de gerekli hazırlıkları yapıyoruz. TOKİ vasıtasıyla daha fazla konut üreterek, memur ve ücretlinin refah kaybının önüne geçerek, bu meseleyi mutlaka çözüme kavuşturacağız” açıklamasında bulundu.
BAKAN ÇAVUŞOĞLU: MEMURA İL VE İLÇE BAZINDA KİRA DESTEĞİ VERECEĞİZ
28 Mayıs’taki ikinci tur cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası yapılacak düzenlemeler arasına giren konuya ilişkin haberi ise Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu verdi. Bakan Çavuşoğlu, “Büyük şehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp, arz- talep dengesini sağlayacağız” dedi.