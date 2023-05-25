Maaş tablosu değişti: Memur ve emekli zammı için 7 maddeli artış formülü

Memur zammı ve emekliye zam için Temmuz ayı bekleniyor. Milyonlarca vatandaşın maaşı enflasyon farkının yanında refah payı ve seyyanen zam ile daha da yukarı çıkacak. Yeni emekli ve memur maaşı için yapılacak düzenlemelerin ayrıntıları netleşmeye başlarken masadaki rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Memura kira yardımı geliyor. 2000 TL emekli bayram ikramiyesi için 3.000 TL rakamları konuşulmaya başlandı. Ayrıca 7500 en düşük emekli maaşı üzerinde aylık alanlar için de çalışmalar yürütülüyor. İşte detaylar…