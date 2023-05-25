Maaş tablosu değişti: Memur ve emekli zammı için 7 maddeli artış formülü
Memur maaş zammı ile emekli zammı Temmuz ayında yeniden belirlenecek. Temmuz ayında açıklanacak Haziran ayı enflasyonu ile refah payı hariç yeni maaşlar kesinleşecek. Ancak hem memura hem de emekliye ek zam ile maaşlar enflasyonun üzerinde artacak. İşte milyonları ilgilendiren detaylar...
Memur zammı ve emekliye zam için Temmuz ayı bekleniyor. Milyonlarca vatandaşın maaşı enflasyon farkının yanında refah payı ve seyyanen zam ile daha da yukarı çıkacak. Yeni emekli ve memur maaşı için yapılacak düzenlemelerin ayrıntıları netleşmeye başlarken masadaki rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Memura kira yardımı geliyor. 2000 TL emekli bayram ikramiyesi için 3.000 TL rakamları konuşulmaya başlandı. Ayrıca 7500 en düşük emekli maaşı üzerinde aylık alanlar için de çalışmalar yürütülüyor. İşte detaylar…
Sabah’tan Mete Dirice’nin haberine göre, en düşük emekli maaşı 7.500 liraya, emekli bayram ikramiyesi ise 2.000 liraya çıkarıldı. Malatya'da halka hitap ederken zamları değerlendiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu rakamı daha yukarıya çıkarmanın hesabı içindeyiz" dedi.
Ayrıca Erdoğan, "Kamu işçilerimizin maaşını 21 bin lira seviyesine çıkardık. Memurlarımızın en düşük maaşını da Temmuz'da 22 bine yükseltme sözü verdik" açıklamasında bulundu.
EMEKLİYE ZAM İÇİN KONUŞULAN EN DÜŞÜK RAKAM ‘10 BİN TL’
Erdoğan'ın en düşük emekli maaşı ve bayram ikramiyesinin yeniden değerlendirileceği söylemesi sonrası yeni rakam için çeşitli formüller konuşulmaya başladı. En düşük emekli maaşı için 10 bin TL konuşulmaya başlanırken, emekliye zam düzenlemesi için de kademeli zam formülü masaya geldi.