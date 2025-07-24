Lüks Restoran Zinciri İflas Bayrağını Çekti: Onlarca Şubesi Tümden Kepenk İndirdi

159 KİŞİ İŞSİZ KALACAK

İflas kararı en çok çalışanları etkiledi. Şirketin kamuoyuna yaptığı bilgilendirmeye göre, kapanan altı şube nedeniyle toplam 159 personelin işine son verilecek. Ancak devredilen 13 işletmedeki 531 çalışanın, yeni yönetim altında istihdamlarına devam etmesi planlanıyor.