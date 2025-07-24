Lüks Restoran Zinciri İflas Bayrağını Çekti: Onlarca Şubesi Tümden Kepenk İndirdi

İngiltere genelinde lüks pub konseptiyle tanınan Oakman Inns & Restaurants, uzun süredir yaşadığı ekonomik darboğazın ardından iflasını resmen duyurdu. 2007 yılında girişimci Peter Borg-Neal tarafından kurulan zincir, faaliyet gösterdiği 19 işletmeden altısını tamamen kapatma kararı alırken, kalan 13 şubeyi ise başka işletmelere devretti.

Kaynak: Haber Merkezi

Restoran İflas
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Lüks Restoran Zinciri İflas Bayrağını Çekti: Onlarca Şubesi Tümden Kepenk İndirdi - Resim: 1

Başta Bedfordshire, Buckinghamshire, Oxfordshire ve Midlands olmak üzere birçok bölgede hizmet veren Oakman Inns, pandemi sonrası dönemde yaşanan ekonomik sarsıntılardan ağır etkilendi.

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Lüks Restoran Zinciri İflas Bayrağını Çekti: Onlarca Şubesi Tümden Kepenk İndirdi - Resim: 2

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ

Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, iflasın temel nedenleri arasında pandemi sonrası toparlanma sürecinin beklenenden uzun sürmesi, yüksek faiz oranları, artan enerji ve gıda maliyetleri gösterildi.

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Lüks Restoran Zinciri İflas Bayrağını Çekti: Onlarca Şubesi Tümden Kepenk İndirdi - Resim: 3

PANDEMİ DÖNEMİNİN ETKİSİ BÜYÜK OLDU

Özellikle pandemi döneminde uygulanan kapanma ve kısıtlama kararları, zincirin gelirlerinde ciddi kayıplara yol açtı. Bu süreçte artan maliyetler ve azalan tüketici harcamaları da Oakman Inns’ın finansal dengesini bozdu.

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Lüks Restoran Zinciri İflas Bayrağını Çekti: Onlarca Şubesi Tümden Kepenk İndirdi - Resim: 4

159 KİŞİ İŞSİZ KALACAK

İflas kararı en çok çalışanları etkiledi. Şirketin kamuoyuna yaptığı bilgilendirmeye göre, kapanan altı şube nedeniyle toplam 159 personelin işine son verilecek. Ancak devredilen 13 işletmedeki 531 çalışanın, yeni yönetim altında istihdamlarına devam etmesi planlanıyor.

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