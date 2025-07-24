Lüks Restoran Zinciri İflas Bayrağını Çekti: Onlarca Şubesi Tümden Kepenk İndirdi
İngiltere genelinde lüks pub konseptiyle tanınan Oakman Inns & Restaurants, uzun süredir yaşadığı ekonomik darboğazın ardından iflasını resmen duyurdu. 2007 yılında girişimci Peter Borg-Neal tarafından kurulan zincir, faaliyet gösterdiği 19 işletmeden altısını tamamen kapatma kararı alırken, kalan 13 şubeyi ise başka işletmelere devretti.
Kaynak: Haber Merkezi
Başta Bedfordshire, Buckinghamshire, Oxfordshire ve Midlands olmak üzere birçok bölgede hizmet veren Oakman Inns, pandemi sonrası dönemde yaşanan ekonomik sarsıntılardan ağır etkilendi.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA GELDİ
Şirket yönetimi tarafından yapılan açıklamada, iflasın temel nedenleri arasında pandemi sonrası toparlanma sürecinin beklenenden uzun sürmesi, yüksek faiz oranları, artan enerji ve gıda maliyetleri gösterildi.
PANDEMİ DÖNEMİNİN ETKİSİ BÜYÜK OLDU
Özellikle pandemi döneminde uygulanan kapanma ve kısıtlama kararları, zincirin gelirlerinde ciddi kayıplara yol açtı. Bu süreçte artan maliyetler ve azalan tüketici harcamaları da Oakman Inns’ın finansal dengesini bozdu.
159 KİŞİ İŞSİZ KALACAK
İflas kararı en çok çalışanları etkiledi. Şirketin kamuoyuna yaptığı bilgilendirmeye göre, kapanan altı şube nedeniyle toplam 159 personelin işine son verilecek. Ancak devredilen 13 işletmedeki 531 çalışanın, yeni yönetim altında istihdamlarına devam etmesi planlanıyor.