Lüks Otomobil Üreticisi İflas Etti! Arabaları Trafikte Parmakla Gösteriliyordu
Almanya merkezli lüks otomobil üreticisi Isdera, faaliyetlerine son verme noktasına geldi. 1982 yılında eski Porsche mühendisi Eberhard Schulz tarafından kurulan şirket, Saarbrücken Bölge Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulundu. Şirketin iflas haberi, Alman ekonomi dergisi Wirtschaftswoche tarafından duyuruldu.
Kaynak: Artı49
Şirket ismini İngilizce “Ingenieurbüro für Styling, Design und Racing” ifadesinin kısaltmasından alıyor. Kuruluş felsefesi, seri üretim yerine sınırlı sayıda, yüksek performanslı ve özel tasarım araçlar üretmek üzerine kurulmuştu. Isdera, otomotiv endüstrisine yönelik mühendislik çözümleri de geliştiriyordu.
YÜKSEK MALİYETLİ ARAÇLAR, DÜŞÜK TİCARİ BAŞARI
Isdera, bugüne dek Commendatore, Imperator ve Schulz 116i gibi dikkat çekici modeller üretti. Bu araçlar, 620 beygir gücüne ulaşabilen Mercedes motorlarıyla donatılmıştı. Her biri yaklaşık 400 bin Euro maliyetle piyasaya sunuluyordu. Ancak yüksek üretim maliyetleri ve sınırlı müşteri kitlesi, şirketin sürdürülebilirliğini zora soktu.
KURUCUSU 85 YAŞINDA
Bugün 85 yaşında olan kurucu Eberhard Schulz, şirketin vizyonunu geçmişte şu sözlerle özetlemişti: “Amacımız hiçbir zaman seri üretim değildi. Az sayıda, özel müşterilere yönelik benzersiz otomobiller üretmek istedik.”
Ancak bu vizyon, şirketin uzun vadede ayakta kalmasına yetmedi.