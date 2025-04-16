Lüks Otomobil Üreticisi İflas Etti! Arabaları Trafikte Parmakla Gösteriliyordu

YÜKSEK MALİYETLİ ARAÇLAR, DÜŞÜK TİCARİ BAŞARI

Isdera, bugüne dek Commendatore, Imperator ve Schulz 116i gibi dikkat çekici modeller üretti. Bu araçlar, 620 beygir gücüne ulaşabilen Mercedes motorlarıyla donatılmıştı. Her biri yaklaşık 400 bin Euro maliyetle piyasaya sunuluyordu. Ancak yüksek üretim maliyetleri ve sınırlı müşteri kitlesi, şirketin sürdürülebilirliğini zora soktu.