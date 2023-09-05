LPG’ye zam geldi: İşte yeni fiyatlar

Otogazın (LPG) litre fiyatına 1,30 TL'lik zam yapıldı. Benzin ve motorin fiyatları ise değişmedi.

LPG Akaryakıt Benzin Motorin
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LPG’ye zam geldi: İşte yeni fiyatlar - Resim: 1

Akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru devam ediyor. Son olarak bu gece yarısından itibaren otogazın (LPG) litre fiyatına 1,30 TL'lik zam yapıldı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmedi.

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LPG’ye zam geldi: İşte yeni fiyatlar - Resim: 2

Zam sonrası otogazın litre fiyatı İstanbul’da 17.78 TL’ye, İzmir’de 17.40 TL’ye ve Ankara’da 17.69 TL’ye yükseldi.

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LPG’ye zam geldi: İşte yeni fiyatlar - Resim: 3

Geçen ay başında otogazın litre fiyatına 2 lira 3 kuruşluk büyük bir zam gelmişti.

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LPG’ye zam geldi: İşte yeni fiyatlar - Resim: 4

Benzin ve motorin fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmedi. İstanbul’da benzinin litre fiyatı 36.80 TL, İzmir’de 37.47, Ankara’da ise 37.35 TL.

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