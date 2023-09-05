LPG’ye zam geldi: İşte yeni fiyatlar
Otogazın (LPG) litre fiyatına 1,30 TL'lik zam yapıldı. Benzin ve motorin fiyatları ise değişmedi.
Akaryakıt fiyatlarındaki zam yağmuru devam ediyor. Son olarak bu gece yarısından itibaren otogazın (LPG) litre fiyatına 1,30 TL'lik zam yapıldı. Benzin ve motorin fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmedi.
Zam sonrası otogazın litre fiyatı İstanbul’da 17.78 TL’ye, İzmir’de 17.40 TL’ye ve Ankara’da 17.69 TL’ye yükseldi.
Geçen ay başında otogazın litre fiyatına 2 lira 3 kuruşluk büyük bir zam gelmişti.
Benzin ve motorin fiyatlarında ise bir değişikliğe gidilmedi. İstanbul’da benzinin litre fiyatı 36.80 TL, İzmir’de 37.47, Ankara’da ise 37.35 TL.