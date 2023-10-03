LPG'ye zam geldi: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...

LPG'ye (otogaz), 69 kuruş zam yapıldı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

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LPG'ye zam geldi: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Resim: 1

Döviz kurundaki değişiklilerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından LPG'ye zam haberi geldi.

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LPG'ye zam geldi: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Resim: 2

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 69 kuruşluk fiyat artışı yapıldı.

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LPG'ye zam geldi: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Resim: 3

Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:

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LPG'ye zam geldi: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları... - Resim: 4

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.66 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.12 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.60 TL

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