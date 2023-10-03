LPG'ye zam geldi: İşte güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...
LPG'ye (otogaz), 69 kuruş zam yapıldı. Peki, güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?
Döviz kurundaki değişiklilerle birlikte vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarını merak ediyor. Benzin fiyatlarına yapılan 1 lira 94 kuruşluk indirimin ardından LPG'ye zam haberi geldi.
Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere LPG'de 69 kuruşluk fiyat artışı yapıldı.
Güncel akaryakıt fiyatları şöyle:
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 36.66 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 40.12 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 18.60 TL