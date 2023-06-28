Kuyumculardan yeni tahmin: Gram altın için ilk kez bu rakamı verdiler

ONS ALTIN FED BAŞKANININ KONUŞMASINA ODAKLANDI

Ons altın fiyatlamaları ise ABD verileri ve Başkan Powell’ın açıklamaları öncesinde dolarında zayıflamasıyla yükseliş eğilimi gösterdi. Hala son zamanların en düşük seviyesinde seyreden ons altın dün kısmen toparlamış ve 1930 doları test etmişti. Günün ikinci yarısında güçlü görünümünü koruyamayan ons altın zayıflayarak 1911 dolar seviyesine kadar geri çekildi.