Kuyumculardan yeni tahmin: Gram altın için ilk kez bu rakamı verdiler
Dolar/TL kuru için ekonomistlerin tahmini netleşirken, ‘gram altın fiyatı düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusu da yanıt buldu.
Bugün yurt içi piyasalar Kurban Bayramı tatili nedeniyle kapalı olurken, yurt dışında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde ve ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacakları konuşmalar takip edilecek.
Fed Başkanı Powell’ın Avrupa Merkez Bankası tarafından düzenlenen forumdaki, piyasa tarafından faiz artırım döngüsüne yönelik ipuçlarının aranacağı konuşmasının öncesinde Morgan Stanley, bankanın Temmuz'da 25 baz puan faiz artışı yapmasını beklediğini açıkladı.
ONS ALTIN FED BAŞKANININ KONUŞMASINA ODAKLANDI
Ons altın fiyatlamaları ise ABD verileri ve Başkan Powell’ın açıklamaları öncesinde dolarında zayıflamasıyla yükseliş eğilimi gösterdi. Hala son zamanların en düşük seviyesinde seyreden ons altın dün kısmen toparlamış ve 1930 doları test etmişti. Günün ikinci yarısında güçlü görünümünü koruyamayan ons altın zayıflayarak 1911 dolar seviyesine kadar geri çekildi.
Bugün ise 1918 dolar seviyesinde seyrediyor. Uzmanlar faiz artırım döngüsüne devam edileceğine yönelik beklentileri pekiştirecek şahin tonlu açıklamaların gelmesi durumunda altın fiyatlarında zayıf görünümün devam etmesini bekliyor.