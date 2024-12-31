Kuyumcularda Zorunluluk Yarın Resmen Başlıyor! Altın Alırken Artık Zorunlu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyumcularda altın alım satımlarında 185 bin TL'yi aşan işlemler için kimlik belgesi zorunluluğu getirdi.

Kaynak: İHA

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Kuyumcularda Zorunluluk Yarın Resmen Başlıyor! Altın Alırken Artık Zorunlu - Resim: 1

1 Ocak 2025 tarihi itibariyle uygulanacak yeni düzenleme ile altın alırken ve satarken vatandaşların kimliklerini ibraz etmeleri gerekecek.

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Kuyumcularda Zorunluluk Yarın Resmen Başlıyor! Altın Alırken Artık Zorunlu - Resim: 2

Bu uygulama, yasa dışı işlemlerle mücadele amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından alındı.

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Kuyumcularda Zorunluluk Yarın Resmen Başlıyor! Altın Alırken Artık Zorunlu - Resim: 3

ARTIK ZORUNLU OLACAK

185 bin TL ve üzerindeki altın alım ve satımları için kimlik kontrolü yapılacak. Düzenlemeye uymayan kuyumculara ve sarraflara ise ağır cezalar verilecek.

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Kuyumcularda Zorunluluk Yarın Resmen Başlıyor! Altın Alırken Artık Zorunlu - Resim: 4

Daha önce de benzer bir düzenleme getirilmiş ancak pek çok kuyumcu bu kurallara uymamıştı. Bu sebeple, Maliye Bakanlığı, 1 Ocak itibariyle düzenlemeyi yeniden uygulamaya alarak, kimlik belgesi ibrazını zorunlu hale getirdi. Altın alım satım işlemlerinde 185 bin TL üzerindeki işlemler, kimlik ibrazı yapılmadan gerçekleştirilemeyecek.

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Kuyumcularda Zorunluluk Yarın Resmen Başlıyor! Altın Alırken Artık Zorunlu - Resim: 5

Yeni düzenleme, vergi kaçakçılığının önlenmesi ve kara para aklamanın engellenmesi amacıyla kuyumculuk sektöründeki denetimleri artırmayı hedefliyor.

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