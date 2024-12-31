Kuyumcularda Zorunluluk Yarın Resmen Başlıyor! Altın Alırken Artık Zorunlu

Daha önce de benzer bir düzenleme getirilmiş ancak pek çok kuyumcu bu kurallara uymamıştı. Bu sebeple, Maliye Bakanlığı, 1 Ocak itibariyle düzenlemeyi yeniden uygulamaya alarak, kimlik belgesi ibrazını zorunlu hale getirdi. Altın alım satım işlemlerinde 185 bin TL üzerindeki işlemler, kimlik ibrazı yapılmadan gerçekleştirilemeyecek.