Kuyumcularda Zorunluluk Yarın Resmen Başlıyor! Altın Alırken Artık Zorunlu
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyumcularda altın alım satımlarında 185 bin TL'yi aşan işlemler için kimlik belgesi zorunluluğu getirdi.
Kaynak: İHA
1 Ocak 2025 tarihi itibariyle uygulanacak yeni düzenleme ile altın alırken ve satarken vatandaşların kimliklerini ibraz etmeleri gerekecek.
Bu uygulama, yasa dışı işlemlerle mücadele amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından alındı.
ARTIK ZORUNLU OLACAK
185 bin TL ve üzerindeki altın alım ve satımları için kimlik kontrolü yapılacak. Düzenlemeye uymayan kuyumculara ve sarraflara ise ağır cezalar verilecek.
Daha önce de benzer bir düzenleme getirilmiş ancak pek çok kuyumcu bu kurallara uymamıştı. Bu sebeple, Maliye Bakanlığı, 1 Ocak itibariyle düzenlemeyi yeniden uygulamaya alarak, kimlik belgesi ibrazını zorunlu hale getirdi. Altın alım satım işlemlerinde 185 bin TL üzerindeki işlemler, kimlik ibrazı yapılmadan gerçekleştirilemeyecek.
Yeni düzenleme, vergi kaçakçılığının önlenmesi ve kara para aklamanın engellenmesi amacıyla kuyumculuk sektöründeki denetimleri artırmayı hedefliyor.