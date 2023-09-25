Kuyumcularda yeni dönem: Altın fiyatları arasındaki fark ortadan kalkacak

Kendi maliyetlerine göre hesabını yapan kuyum ticareti sahibinin sattığı ürünü ancak fiyatını bulduğunda satma özgürlüğüne sahip olduğunu aktaran Atayık, "Tek bir fiyat uygulaması işin doğasına aykırıdır, serbest piyasa ve serbest rekabet şartları geçerli olup, fiyat listeleri ancak ve ancak bilgi amaçlı olup, her bölgeye, her işletmeye göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle altının işlenmiş halinin de işlenmemiş halinin de satışında mesleki birtakım hesaplamaların çok kişi tarafından bilinmediğini ve bunun da gayet normal olduğunu biliyoruz. Biz İstanbul Kuyumcular Odası olarak uzun bir süredir ortaya koyduğumuz çok güzel bir uygulama ile tarafımıza intikal edilen birçok sorunu çözmek üzere yola çıktık ve hem IOS hem Android telefonlarda kullanılan İKO Fiyat uygulamasını geliştirdik" ifadelerini kullandı.