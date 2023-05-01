Kuyumcularda işler düştü, uyarılarla birlikte altın fiyatları tahmini geldi!
Kuyumcular, durgun bir sezon yaşarken uyarılarda bulunup, altın fiyatlarına ilişkin tahminde bulundu. Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, " Özellikle altın alacaklar biz altın düşecek diye bir şey demiyoruz o kesinlikle yanlış" ifadelerini kullandı.
Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri altın yatırımcıların odağına yerleşti. Kritik karar çarşamba günü açıklanacak.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 84 ihtimalle 25 baz puan faiz artıracağın öngörülürken, bankanın haziranda ise politika faizini sabit bırakacağı tahmin ediliyor.
ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ, KUYUMCULARDA İŞLER DURDU
Fed kararları altın fiyatları üzerinde etkili olurken kuyumcular, altın fiyatlarının yükselmesi dolayısıyla durgun bir dönem yaşıyor. Hal böyle olunca kuyumcular, dört gözle gurbetçilerin gelmesini ve düğün sezonunun açılmasını beklemeye başladı.
"GURBETÇİ SEZONUNU BEKLİYORUZ"
Kuyumcuların sezonunun gurbetçiler, düğün ve nişan sezonu olduğunu belirten Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, "Okullar kapalı olacak. Dışarı da olan hemşerilerimizi yurt içinde ve yurt dışında olan hemşerilerimiz gelecek. Dolayısıyla bizde turizm ve sanayi geliri olmayan bir şehir olduğumuz için, esnaf arkadaşlarımızla gurbetçi sezonunu bekliyoruz" dedi.