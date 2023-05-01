Kuyumcularda işler düştü, uyarılarla birlikte altın fiyatları tahmini geldi!

"GURBETÇİ SEZONUNU BEKLİYORUZ"

Kuyumcuların sezonunun gurbetçiler, düğün ve nişan sezonu olduğunu belirten Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, "Okullar kapalı olacak. Dışarı da olan hemşerilerimizi yurt içinde ve yurt dışında olan hemşerilerimiz gelecek. Dolayısıyla bizde turizm ve sanayi geliri olmayan bir şehir olduğumuz için, esnaf arkadaşlarımızla gurbetçi sezonunu bekliyoruz" dedi.