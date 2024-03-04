Kuyumcularda altında son nokta: Fiyatı 350 bin TL!

"RAĞBET GÖRMEYE BAŞLADI"

Ürettikleri kravat modelinin yüksek fiyatına rağmen rağbet görmeye başladığını da söyleyen Kocaardıç, "Altın kravat modelimiz, ağırlık olarak 120 ila 150 gram arasında üretiliyor. Fiyatı ise 270 bin TL ile 350 bin TL’ye kadar yükselebiliyor. Tabi isteğe göre özel olarak 400 ila 500 gram arasında yaptırmak isteyen de oluyor. Müşterinin isteğine göre üretebiliyoruz. Vatandaşlar ilk gördüğünde çok şaşırsalar da fazlasıyla talep görüyor. Toptan olarak üretimine başladık. Genellikle düğünlerde gelinler tercih ediyor ama istek üzerine erkeklere de veriyoruz. Altın denince ilk akla gelen şehirlerden biri Gaziantep olduğu için ilgi görmesi normaldir" diye konuştu.