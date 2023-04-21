Kuyumcular odası başkanı altın fiyatları tahmininde bulundu, tavsiyelerini sıraladı!
Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, son dönemde düşüşe geçen altın fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Öte yandan Yazıcı, gram altın fiyatına ilişkin tahminini de açıkladı.
ABD ekonomisinin duraksamasına dair sinyaller ve faiz artışlarının devam edeceği beklentisi güçlenirken altın fiyatları düşüşe geçti.
Son dönemde altın piyasasında bir hareketlenme yaşandığını belirterek yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, "Kısmen fiyatlar aşağı düştü. Rakamlarda 30-40 lira gibi bir gevşeme olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte ne olur? Önümüzdeki seçim arifesinden sonra -ki biz bunu hep haziran olarak belirliyoruz- hazirana kadar çok hareketli olacağını öngörüyoruz" dedi.
"ALTIN ALMALARINI TAVSİYE EDERİM"
"Yatırımcılara söyleyeceğim şudur; en güvenilir liman altındır" diyen Yazıcı, "Altın almalarını, yatırımlarını mutlaka altına yapmalarını tavsiye ederim. Orta Doğu, özellikle Katar, Dubai, Fas ve Azerbaycan’dan gelen turistlerimizin altına daha fazla ilgileri var. Ancak onların istemiş olduğu ürün 18 ayar ve 21 ayar. Kimi zaman onları temin edebiliyoruz, kimi zaman temin edemiyoruz. Ama yüzde 60, biz kuyumculuk sektöründe istediğimizin karşılığını alabildik diyebilirim" dedi.
GRAM ALTIN TAHMİNİ
"Altının sonraki zamanlarda daha da yukarı gidebileceğini tahmin edebiliyoruz" diyen Yazıcı, "Bin 350 bandını rakamsal olarak bekliyorduk. Yukarısı olur mu? Açıkçası şunu söylemek gerekiyor; dünyada herhangi olumsuz bir durum olmaması durumunda inşallah o rakamlarda da kalabilir veya o rakamları görebiliriz diye bir beklenti içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.