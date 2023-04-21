Kuyumcular odası başkanı altın fiyatları tahmininde bulundu, tavsiyelerini sıraladı!

Son dönemde altın piyasasında bir hareketlenme yaşandığını belirterek yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, "Kısmen fiyatlar aşağı düştü. Rakamlarda 30-40 lira gibi bir gevşeme olduğunu söyleyebilirim. Bundan sonraki süreçte ne olur? Önümüzdeki seçim arifesinden sonra -ki biz bunu hep haziran olarak belirliyoruz- hazirana kadar çok hareketli olacağını öngörüyoruz" dedi.