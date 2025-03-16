Kuyumcuda Satışı Yasaklanmıştı: Elinde Kesme Altın Olanlara Bir Kötü Haber Daha

KESME ALTIN SATIŞI YASAKLANDI

Yeni düzenlemeye göre, kesme altın yalnızca belirli yetkili kurumlar aracılığıyla alınıp satılabilecek. Bu kapsamda, bankalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş rafineriler, kıymetli maden aracı kuruluşları ve Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kuyum işletmeleri kesme altın ticareti yapabilecek. Vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle uğraştığı belirtilmeyen kişi ve kuruluşlara ise kesme altın satışı yasaklandı.