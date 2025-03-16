Kuyumcuda Satışı Yasaklanmıştı: Elinde Kesme Altın Olanlara Bir Kötü Haber Daha
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kuyumcularda kesme altın satışını yasakladı. Peki elinde kesme altını olanlar ne yapacak? İşte detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde alım satımında artış gözlemlenen kesme altının kötüye kullanımını engellemek ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla düzenleme yapıldı. Resmi Gazete’de karara göre piyasada 'kesme altın' veya 'çekili altın' olarak bilinen ince şerit halindeki altınların satışı belirli kuruluşlar dışında yasaklandı. Peki elinde kesme altını olanlar ne yapacak?
KESME ALTIN SATIŞI YASAKLANDI
Yeni düzenlemeye göre, kesme altın yalnızca belirli yetkili kurumlar aracılığıyla alınıp satılabilecek. Bu kapsamda, bankalar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş rafineriler, kıymetli maden aracı kuruluşları ve Ticaret Bakanlığı’nın yetkilendirdiği kuyum işletmeleri kesme altın ticareti yapabilecek. Vergi levhasında kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle uğraştığı belirtilmeyen kişi ve kuruluşlara ise kesme altın satışı yasaklandı.
ELİNDE KESME ALINI OLANLARA BİR KÖTÜ HABER DAHA
Düzenlemede, bireysel yatırımcıların elinde bulunan kesme altınlarla ilgili özel bir hüküm yer almadı. Kuyumcuların inisiyatifine bağlı olarak satış yapılabilir ancak, kuyumcuların bu altınları hurda fiyatına alabileceği belirtiliyor. Kesme altınlarda herhangi bir standart bulunmaması ve zaman zaman ayar sorunlarının ortaya çıkması nedeniyle, tüketiciler değer kaybı yaşayabiliyor.