Kuyumcuda değeri 200-300 bin lira olan altın takılar, 10-15 bin TL'ye satılıyor!
Dolar kurunun rekor üstüne rekor kırması sonrası altın fiyatları uçuşa geçerken imitasyon ürünlere olan ilgi arttı. Kuyumcuda değeri yaklaşık 200-300 bin lira olan takılar, imitasyon olarak 10-15 bin TL’ye vatandaşlara sunuluyor.
Van’da altın suyuna batırılmış imitasyon ürünlere ilgi gün geçtikçe artıyor. Yaz ayları ile birlikte düğün sezonunun başlamasının yanında son zamanlarda altın fiyatlarındaki artış, imitasyon ürünlere olan ilgiyi daha da artırdı.
Kuyumcuda değeri yaklaşık 200-300 bin lira olan takılar, imitasyon olarak 10-15 bin TL’ye vatandaşlara sunuluyor. İmitasyon altınları satan satıcıların yaşanan yoğunluktan dolayı yüzü gülerken, vatandaşlar ise uygun fiyata en güzel takıları takmanın keyfini çıkarıyor.
Renk, ağırlık ve görüntü itibari ile gerçek altına benzeyen imitasyon takıların gelişen bir sektör olduğunu ifade eden esnaf, müşterilerinin çeşit ve model olarak kuyumcudan isteyip de alamadığı her türlü takıyı kendilerinde bulabildiğini belirtti.
"BU KIYAFETLERİN ÜZERİNE AKSESUAR ŞART"
Yaklaşık 7 yıldır imitasyon satarak geçimini Mesut Borak, ‘Doğu’ denildiğinde akla yöresel düğünlerin ve düğünlerde giyilen yöresel kıyafetlerin geldiğini ifade ederek, bu kıyafetlerin üzerine aksesuarların şart olduğunu söyledi.