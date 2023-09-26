Kuyumcu esnafından yıl sonu için altın fiyatları tahmini: Bu rakamları göremeyebiliriz!

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin beklentiler artarken, Banka yetkilileri, yönlendirmelerinde, faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına dair sinyaller vermeye devam ediyor.