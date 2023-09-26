Kuyumcu esnafından yıl sonu için altın fiyatları tahmini: Bu rakamları göremeyebiliriz!
Son zamanlarda popüler yatırım araçlarından biri haline gelen altın fiyatlarına ilişkin kuyumcu esnafı yıl sonu tahmininde bulundu. Gram altın fiyatına ilişkin tahminde bulunan Kapalıçarşı esnafı Engin Baş, "Bu rakamları göremeyebiliriz" dedi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yıl sonuna kadar bir faiz artışına daha gidebileceğine ilişkin beklentiler artarken, Banka yetkilileri, yönlendirmelerinde, faizlerin beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde kalacağına dair sinyaller vermeye devam ediyor.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Ekonomi görünenden daha güçlüyse faizlerin biraz daha yükselmesi ve uzun süre yüksek tutulması gerekecek" ifadelerini kullanırken, Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, faiz oranlarının piyasaların beklediğinden daha uzun süre yüksek kalabileceğini dile getirdi.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Bu gelişmeler sonrası altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.670 liradan işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, 1.676-1.715 lira bandında hareket ederek günü yüzde 0,32 azalışla 1.677 liradan tamamlamıştı.