Kuyumcu esnafından dikkat çeken altın fiyatları tahmini: Gram altının yönü neresi?

Malatya'da kuyumculuk yapan Engin Temizel, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminde bulundu. Gram altının yönü konusunda açıklamalarda bulunan Temizel, "Alım için henüz geç değil" ifadelerini kullandı.

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Kuyumcu esnafından dikkat çeken altın fiyatları tahmini: Gram altının yönü neresi? - Resim: 1

Güvenli liman olarak bilinen altın fiyatlarının yükselmesi yatırımcılarını sevindirdi.

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Kuyumcu esnafından dikkat çeken altın fiyatları tahmini: Gram altının yönü neresi? - Resim: 2

İsrail-Filistin arasında yaşanan savaş ile birlikte tırmanışa geçen altın fiyatlarının daha da yükselip yükselmeyeceği özellikle yatırımcıların merak ettiği konuların başında geliyor.

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Kuyumcu esnafından dikkat çeken altın fiyatları tahmini: Gram altının yönü neresi? - Resim: 3

Her türlü ekonomik döngüde yatırımcının güvenli liman olarak gördüğü altında, şu sıralarda yaşanan savaş ve ekonomik krizler fiyatların yukarı yönlü çıkmasına neden oluyor.

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Kuyumcu esnafından dikkat çeken altın fiyatları tahmini: Gram altının yönü neresi? - Resim: 4

"SAVAŞ İLE BİRLİKTE YÜKSELİŞE GEÇTİ"

Bin 800 TL fiyat aralığına yaklaşan gram altının daha da yükselmesini beklediğini belirten kuyumcu esnafı Engin Temizel, son günlerde yaşanan savaş ile birlikte altının yükselişe geçtiğini söyledi.

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Kuyumcu esnafından dikkat çeken altın fiyatları tahmini: Gram altının yönü neresi? - Resim: 5

"FİYATLARIN YUKARI ÇIKMASINI BEKLİYORUM"

Altının daha çok bu havaları sevdiğini ifade eden Temizel, fiyatların bu nedenle de daha yukarı çıkmasını beklediğini söyledi.

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Kuyumcu esnafından dikkat çeken altın fiyatları tahmini: Gram altının yönü neresi? - Resim: 6

"HENÜZ GEÇ KALINMADI"

Altına yatırım yapacaklara da seslenen Temizel, uzun vadede altın yatırımı yapmak isteyenler için henüz geç kalınmadığını da ifade etti.

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Kuyumcu esnafından dikkat çeken altın fiyatları tahmini: Gram altının yönü neresi? - Resim: 7

"ALTININ YÜKSELMESİ KAÇINILMAZ"

Dolar ve ons da fiyatların yükselmesinin kaçınılmaz olacağını söyleyen Temizel, uzun vadede altına yatırım yapmak isteyenlere tavsiyede bulunarak alım için henüz geç olmadığını sözlerine ekledi.

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Kuyumcu esnafından dikkat çeken altın fiyatları tahmini: Gram altının yönü neresi? - Resim: 8

ALTIN BU HAFTA KAZANDIRDI

Öte yandan bu hafta Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 7,43 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,70, Euro/TL yüzde 1,40, altının gram satış fiyatı yüzde 4,55 değer kazandı. Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı, bu hafta yüzde kazancıyla 4,55 artışla 1.791 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 4,58 kazançla 12.035 liraya yükseldi.

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