Kuyumcu esnafından altın fiyatları tahmini: Gram altının yönü neresi?
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve artan dolar kuruyla birlikte son günlerde değer kazanan altın fiyatlarına ilişkin Eskişehirli kuyumcu Emre Öztürk, tahminlerini sıraladı. Öztürk, "Bizlerden tavsiye istiyorlarsa, özellikle altına yönelmelerini tavsiye ederiz" dedi.
ABD Merkez Bankası'nın (Fed), faiz indiriminde gelecek yıl beklendiği kadar güvercin olmayabileceğine ilişkin endişeler ve artan kar satışlarıyla birlikte altın fiyatları rekor seviyeden dönerek geri çekildi.
Fed'in faiz artırımın son bulacağı beklentisi ve yurt içi piyasalarda artan dolar kuru altın fiyatlarını desteklerken, Eskişehirli kuyumcu Emre Öztürk, tahminlerini sıraladı.
"ALTINA YÖNELMELERİNİ TAVSİYE EDERİZ"
Öztürk, "Kesin ve garanti yatırımları için tavsiye istiyorlarsa bizlerden özellikle altına yönelmeleri tavsiye ederiz" ifadelerine yer verdi.
"ARTIŞI TEKRARDAN TETİKLEYECEKTİR"
Öztürk uzun vadede altının kazandıracağını belirterek, "Ekim ayının başından itibaren altın kasım ayı içerisinde yaklaşık olarak yüzde 12‘lik bir daha kazandı diyebiliriz. Yani altına yatırım yapın, yine kazandı. Dolar ve Euro da şu anda yüzde 4’lük yüzde 5’lik bir artış söz konusu. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın 2 gün önce açıkladığı yetkililerinin Kasım ayında yapacakları faiz artırımı yapmayacaklarını ve pazartesi günü de özellikle indirime gideceklerini söylediler. Bu tabi ki Dolar ve Euro da yükseliş eğilimini birazcık daha düşürecektir. Özellikle de altındaki artışı tekrardan tetikleyecektir" dedi.
"HIZLI BİR ŞEKİLDE TEPKİ VERMESİNE YOL AÇIYOR"
Öztürk, "Önümüzdeki haftalarda altın fiyatlarındaki gelişmeler tabi ki takip etmemiz gerekiyor ama fiyatların hızlı bir şekilde artışından ziyade birazcık daha stabil bir şekilde ilerleyecektir. Ons fiyatı çünkü bin 900 doların üzerine çıkmış durumda. Piyasadaki hareketlilik tabi ki her zaman müşterilerin ve özellikle serbest piyasanın hızlı bir şekilde tepki vermesine yol açıyor" ifadelerini kullandı.
"ALTIN SÜREKLİ KAZANDIRACAKTIR"
"2024'ü biz birazcık daha haftalık değerlendirirsek çok daha doğru olacaktır" diyen Öztürk, "Çünkü yaşanan gelişmeler merkez bankalarındaki hareketlilik, özellikle savaş durumları altın piyasasını özellikle çok hızlı bir şekilde etkiliyor. Bu yüzden dolar ve Euro'dan ziyade eğer. Kesin ve garanti yatırımları tavsiye istiyorlarsa bizlerden özellikle altına yönelmeleri tavsiye ederiz. Uzun vadede altın sürekli kazandıracaktır" dedi.
"KIYIDA KÖŞEDE PARANIZ VARSA..."
Öztürk, "Kasım ayının içerisinde altın yüzde 12 değer kazandı ve döviz piyasası yüzde 4’lük yüzde 5’lik bir değer kazandı. Altın her zaman yatırımcısına kazandıran bir MT olmuştur. Özellikle kıyıda köşede paralarını tutanlar varsa altına yatırıp uzun vadeli bekleyebilirler. Altın her zaman onlar için daha iyi bir yatırım aracı olacaktır" ifadelerini kullandı.
"GRAM ALTIN REVAÇTA"
"Gram altına yatırım şu anda çok birazcık daha revaçta diyebiliriz" ifadelerine yer veren Öztürk, şöyle devam etti:
"Çünkü özellikle Merkez Bankası'nın altın basımı ile ilgili kararları piyasada işçilik oranını arttırıyor ve çeyrek altın ve ata ileri altınlarını da birazcık daha içerikli fiyatlar yükselmiş bir duruma geçiyor. O yüzden müşterilerimiz gram altınları ve piyasayı iyi takip ederek de tabii ki ziynet altınlarını da tavsiye ediyoruz."
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Altının ons fiyatı dün 2 bin 145 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmasının ardından artan kar satışlarıyla kazançlarını geri vererek günü yüzde 2,2 azalışla 2 bin 26 dolardan tamamladı. Şu sıralarda ise yüzde 0,4 artışla 2 bin 33 dolarda dengelendi.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Altının gram fiyatı yeni güne ise sınırlı yükselişle başlamasının ardından bin 891 lira seviyesinde bulunuyor. Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,96 düşüşle bin 886 liradan tamamlamıştı.
ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 110 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 720 liradan satılıyor.