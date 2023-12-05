Kuyumcu esnafından altın fiyatları tahmini: Gram altının yönü neresi?

"ARTIŞI TEKRARDAN TETİKLEYECEKTİR"

Öztürk uzun vadede altının kazandıracağını belirterek, "Ekim ayının başından itibaren altın kasım ayı içerisinde yaklaşık olarak yüzde 12‘lik bir daha kazandı diyebiliriz. Yani altına yatırım yapın, yine kazandı. Dolar ve Euro da şu anda yüzde 4’lük yüzde 5’lik bir artış söz konusu. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın 2 gün önce açıkladığı yetkililerinin Kasım ayında yapacakları faiz artırımı yapmayacaklarını ve pazartesi günü de özellikle indirime gideceklerini söylediler. Bu tabi ki Dolar ve Euro da yükseliş eğilimini birazcık daha düşürecektir. Özellikle de altındaki artışı tekrardan tetikleyecektir" dedi.