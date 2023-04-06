Kuyumcu esnafından altın fiyatları tahmini: Gram altın yükselecek mi?

"BU YÜKSELİŞ DOLARDAN KAYNAKLI"

"Bu yükseliş dolardan kaynaklı, doların yükselişi altının maliyetini yükseltiyor" diyen Kuşdemir, "Biz önümüzdeki günlerde altının daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Düşüşlerle birlikte düzeltme hareketlerini yaptı bin 900’lerde taban yaptı. Ons 2 bini aşarsa güçlü bir şekilde en az 2 bin 400 dolar seviyesinde, bu da Türk Lirası bazında altını bin 350’lere taşıyacak. 2023 yılı atın yılı olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.