Kuyumcu esnafından altın fiyatları tahmini: Gram altın yükselecek mi?
Gram altının tarihi zirveleri gördüğü şu günlerde Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, altın fiyatlarına ilişkin tahminde bulundu. Kuşdemir, "Altın fiyatları daha da yükselecek. Bu yükselişin sebeplerinden birisi Amerika’daki bankaların sıkıntıya girmesi, batmasıdır" dedi.
Yatırımın güvenli limanı altın, haftaya rekorla başladı. Ons fiyatının 2 bin doların üzerine çıkmasıyla son 1 yılın yeni rekorunu kıran altın, vatandaşlardan yoğun talep gördü. ABD’de bulunan iki bankanın iflas etmesinin de etki gösterdiği altında yukarı ivmenin devam edeceği tahmin ediliyor.
Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Konya Sarraflar ve Kuyumcular Derneği Başkanı Mehmet Kuşdemir, yatırım yönünde altının en güvenli liman olduğunun altını çizerek, “Altın fiyatlarına iki açıdan bakmak lazım. Altın hala yüksek değil. Türk parası cinsinden tabii ki çok yüksek. Çeyrek 2 bin 100 lira seviyelerine geldi. Vatandaşlar bize düğünde nasıl çeyrek takacağız diyor ama geçen yıl ons 2 bin dolarların üzerindeydi. Geçtiğimiz yıllara göre hala ons olarak geri kaldığını düşünüyoruz" dedi.
"BU YÜKSELİŞ DOLARDAN KAYNAKLI"
"Bu yükseliş dolardan kaynaklı, doların yükselişi altının maliyetini yükseltiyor" diyen Kuşdemir, "Biz önümüzdeki günlerde altının daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Düşüşlerle birlikte düzeltme hareketlerini yaptı bin 900’lerde taban yaptı. Ons 2 bini aşarsa güçlü bir şekilde en az 2 bin 400 dolar seviyesinde, bu da Türk Lirası bazında altını bin 350’lere taşıyacak. 2023 yılı atın yılı olacak diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
"ALTIN, GÜVENİLİR BİR LİMAN"
"Kuyumcularda da mutlaka tasarruf sepetinde altın olmalı" diyen Kuşdemir, "En az yüzde 25-30 civarında altın olmalı. Çünkü diğer yatırım araçlarında risk daha fazla. Hisse senedi, kripto para diğer yatırım araçlarına göre altın güvenilir bir liman" dedi.