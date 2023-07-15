Kuyumcu esnafından altın fiyatları tahmini: Gram altın düşecek mi?
Elazığ Kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, altın fiyatları ve gram altına ilişkin dikkat çeken değerlendirmede bulundu. Çakmakçı, "Önümüzdeki günlerde altının fiyatında ağzımızdan çıkması bile bize zor geliyor ama..." diyerek tahminde bulundu.
Elazığ kuyumcular Odası Başkanı Fikret Çakmakçı, vatandaşların ve yatırımcıların güvenli liman olarak gördükleri altın fiyatlarına ilişkin yorumda bulundu.
Çakmakçı, "Bu kadar zaman enflasyon yüksek olduğu bir ortamda altın düşer diye bir ifade kullanmak yersiz bir açıklama olur. İnsanlar yatırım amaçlı olarak altına almaya devam ediyorlar. Altın fiyatlarını insanlar bizden çok daha iyi bilip takip ediyorlar" dedi.
"ALTININ ONS FİYATI ARTACAK"
"1700-1800 seviyeleri söyleniyordu zaten" diyen Çakmakçı, "Biz de vatandaşı bilgilendirme açıklama amaçlı açıklamalarımızda bu rakamları kullanıyorduk. Şimdi bin 700 liraya bir şey kalmadı, şu an bin 660 lira. Eylül, ekim ayına da kalmadı. Bundan sonraki süreçte altın fiyatlarında özellikle uluslararası piyasalarda, Merkez Bankası özellikle Amerikan Merkez Bankası FED'in faizi yükselterek altın onsunu baskılaması sona erecek. Yarın öbür gün bu faiz kararları düşüşe geçecek. Düşüşe geçtiği zaman otomatikman altının ons fiyatı artacak" ifadelerini kullandı.
"ALTIN EN GÜVENLİ YATIRIM ARACI"
Çakmakçı, "Vatandaşlar, borcu harcı olan adamlar, insanlar alışverişini yapıyor, yapmak zorundalar. Bunun dışında düğün mevsimi geldi. Düğün mevsiminde altın alınıyor. Önceden yarım kilo verilen altınlar, 100 gramlara kadar düştü. Bu da alım gücünün düştüğünü gösteriyor. Düğün yapacak insan mecburen altına alıyor. Vatandaş da altına verdiği paraya acımasın çünkü altın her hâlükârda değer kazanıyor, kendilerine dönüyor. Düğün sonrası gençler zaten arabaydı, evdi, bir şekilde bunu değerlendiriyorlar. Sonuçta bu bir ev eşyası değil. Altın her şekilde kazandırıyor, ekonomiye kazandırıyor. Bu da yatırımcıya, yeni evlenenlere bir artıdır" dedi.