Kuyumcu esnafından altın fiyatları tahmini: Gram altın düşecek mi?

"ALTIN EN GÜVENLİ YATIRIM ARACI"

Çakmakçı, "Vatandaşlar, borcu harcı olan adamlar, insanlar alışverişini yapıyor, yapmak zorundalar. Bunun dışında düğün mevsimi geldi. Düğün mevsiminde altın alınıyor. Önceden yarım kilo verilen altınlar, 100 gramlara kadar düştü. Bu da alım gücünün düştüğünü gösteriyor. Düğün yapacak insan mecburen altına alıyor. Vatandaş da altına verdiği paraya acımasın çünkü altın her hâlükârda değer kazanıyor, kendilerine dönüyor. Düğün sonrası gençler zaten arabaydı, evdi, bir şekilde bunu değerlendiriyorlar. Sonuçta bu bir ev eşyası değil. Altın her şekilde kazandırıyor, ekonomiye kazandırıyor. Bu da yatırımcıya, yeni evlenenlere bir artıdır" dedi.