Kuyumcu esnafı uyardı, altın fiyatları tahmininde bulundu: Son çıkış!

"Çünkü sezonu bekleyip de fiyatların daha da yükselmesiyle beraber almak biraz daha onların dezavantajı olacaktır. Burada karlılığı koruma çok daha önemli. Uzun vadede altın fiyatlarının her zaman yükseleceği aslında çok garanti olmamakla birlikte tabii ki şu andaki ekonomik şartlar üzerinde siyasi bir istikrar olmadığı için, özellikle altın fiyatlarındaki artışlarda hızlı bir şekilde ilerlediği için altınla yatırım yapacak kişilerin şimdiden almalarını ve bunlarla ilgili yatırımlarını bir köşeye atmalarını tavsiye ediyoruz. Önemli olan bu dalgalanmalarda bilinçli yatırım yapmaktır. Düğün yapacak çiftler de altınlarını alarak, fiyatları takip ederek ve en uygun zamanda alım yaparak kendilerini garanti altına alabilirler."