Kuyumcu esnafı uyardı, altın fiyatları tahmininde bulundu: Son çıkış!
Eskişehir'de kuyumculuk yapan Emre Öztürk, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Öztürk, düğün hazırlığı yapan çiftlerin sezonu beklemeden şimdiden birikim yapmalarını tavsiye etti.
Yurt içi piyasalarda artan dolar kuru ve enflasyon endişesi piyasalarda endişeye yol açarken, TL'nin negatif getirisinden korunmak isteyen yurttaşlar altına yöneldi.
Artan talep ve yükselen dolar kuru altın fiyatlarını desteklerken, Eskişehir'de kuyumculuk yapan Emre Öztürk vatandaşlara yönelik bazı tavsiyeler verdi.
"YATIRIM YAPIN"
Seçim arifesinin ve dış piyasadaki hareketliliğin altın fiyatlarını yukarıya taşıyabilecek faktörler arasında yer aldığı söyleyen Öztürk, yatırımcı ve kuyumcuların ortak tavsiyesinin çiftlerin şimdiden altınlarını alarak bir köşede yatırım yapmaları olduğunu ifade etti.
"EN ÖNEMLİ DETAY BİLİNÇLİ YATIRIM"
Sezonu beklerken fiyatların daha da yükselmesinin çiftler için dezavantaj olacağına dikkat çeken Eskişehirli kuyumcu, bu tür dalgalanmalarda en önemli detayın bilinçli yatırım yapmak olduğuna vurgu yaptı.
"ALTINA OLAN TALEP ARTIYOR"
Ramazan Ayı'nın da etkisiyle artan talep ve yaklaşan düğün sezonu nedeniyle altın fiyatlarının daha da yükseleceği beklentisinin tetiklendiğini dile getiren Öztürk, "Bu durum hem yatırımcıları hem de kuyumcuları yakından ilgilendiriyor. Yatırımcı olarak bakıldığında altın her zaman güvenli bir liman olarak görülebilir. Özellikle ekonomik belirsizlikler ve siyasi dalgalanmalar arttıkça altına olan talep de artıyor ve bu seçimde de bunu yaşıyoruz" dedi.
"SATIŞLARIMIZI OLUMSUZ ETKİLİYOR"
"Bu durum altın fiyatlarının yükselmesine yol açıyor" diyen Öztürk, "Hem seçim arifesinde olmamız hem de dış piyasadaki hareketlilik altın fiyatlarını yukarıya taşıyabilecek etmenler arasında yer alıyor. Kuyumcular açısından ise olay biraz farklı. Çünkü altın fiyatlarının yükselmesi satışlarımızı olumsuz etkiliyor. Özellikle düğün sezonu öncesi yüksek fiyatlar çiftlerin altın alımını ertelemesine yol açabiliyor ve bu da daha az altın satılmasına neden olabiliyor. Özellikle işçilikli ürünlerde ciddi miktarda düşüşler gözlemlenebiliyor ve bu da tabii ki bizlerin cirolarının düşmesine sebebiyet veriyor" ifadelerini kullandı.
"ŞİMDİDEN ALIN"
Yatırımcı ve kuyumcuların ortak tavsiyesinin, çiftlerin şimdiden altın alarak bir köşede birikim yapmaları olduğunu aktaran Öztürk, konuşmasına şöyle devam etti:
"Çünkü sezonu bekleyip de fiyatların daha da yükselmesiyle beraber almak biraz daha onların dezavantajı olacaktır. Burada karlılığı koruma çok daha önemli. Uzun vadede altın fiyatlarının her zaman yükseleceği aslında çok garanti olmamakla birlikte tabii ki şu andaki ekonomik şartlar üzerinde siyasi bir istikrar olmadığı için, özellikle altın fiyatlarındaki artışlarda hızlı bir şekilde ilerlediği için altınla yatırım yapacak kişilerin şimdiden almalarını ve bunlarla ilgili yatırımlarını bir köşeye atmalarını tavsiye ediyoruz. Önemli olan bu dalgalanmalarda bilinçli yatırım yapmaktır. Düğün yapacak çiftler de altınlarını alarak, fiyatları takip ederek ve en uygun zamanda alım yaparak kendilerini garanti altına alabilirler."
GRAM ALTIN NE KADAR?
Öte yandan altının gram fiyatı, yeni güne ise değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 238 lira seviyesinde bulunuyor. Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan gram fiyatı, günü yüzde 0,74 artışla 2 bin 241 liradan tamamlamıştı.
ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 750 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 250 liradan satılıyor.
ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ
Altının ons fiyatı da şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 2 bin 168 dolardan alıcı buluyor.
GÖZLER FED'DE
Ayrıca para piyasalarında, Fed'in 20 Mart'ta gerçekleştireceği para politikası toplantısında, faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, Banka'nın faiz indirimine başlama ihtimali mayısta yüzde 10 ve haziranda yüzde 69 ile fiyatlanıyor. Bu gelişmeler de altın fiyatlarını destekliyor.