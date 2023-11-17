Kuyumcu esnafı tavsiyelerini sıraladı: Gram altın düşecek mi?
Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminde bulundu. Gram altının seyrine ilişkin tavsiyelerini sıralayan Özman, "Altın son derece değer kazandı ve kazanmaya devam ediyor" dedi.
ABD'de dün açıklanan veriler iş gücü piyasasında yumuşamanın devam ettiğini gösterirken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin enflasyonla mücadelede zafer ilan etmek için erken olduğuna yönelik yönlendirmeleri piyasaların yön bulmasını zorlaştırıyor.
Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında faizi sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken, bankanın yüzde 85 ihtimalle haziran ayında faiz indirimlerine başlayacağı tahmin ediliyor.
ALTININ ONS FİYATI YÜKSELİŞTE
Söz konusu gelişmelerin ardından dolar endeksi güne yatay bir seyirle 104,4 seviyesinden başlarken, altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 1.985 dolarda bulunuyor.
"ALTIN, 'GÜVENLİ LİMAN' KONUMUNU KORUDU"
Bu gelişmeler sonrası altın fiyatlarına ilişkin dikkat çeken tahminde bulunanan Samsun Kuyumcular Odası Başkanı Salih Özman, şu ifadelere yer verdi:
"İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ilk başta altın piyasasını etkilememişti ama bu işgal uzayınca altın fiyatları da artmaya başladı. ABD’de enflasyonun beklenenin altında olması; Fed'in faiz arttırmaması ve parasal sıkılaştırmayı gevşetme beklentisi oluşturdu. Böyle olunca da diğer ülkelerde dolara ulaşım kolaylaştı ve dolar Türkiye haricindeki ülkelerde ucuzladı. Dövizde bu durum yaşanırken altın ise ‘güvenli liman’ olarak konumunu korudu."
"BU FİYATLARDAN DA ALTIN ALINABİLİR"
Özman, "Dolardaki düşüş nedeniyle insanlar döviz yerine altına yönelince bu da ONS’un 2 bin dolar seviyesine yaklaşmasına neden oldu. Dünya piyasalarında altın Bin 980 dolara yükseldi. Yani altın son derece değer kazandı ve kazanmaya devam ediyor. Bu fiyatlardan da altın alınabilir" dedi.
"ALTIN YATIRIMCISINA KAZANDIRIR"
"Türkiye ekonomisini de düşünürsek enflasyonun kırılması için yoğun politikalar uygulanmıyor" diyen Özman, "Ani bir enflasyon düşüşü hedeflenmiyor, yavaş yavaş bir düşüş hedefleniyor. Bu da döviz ve altın fiyatlarının altına düşmeyeceğini gösteriyor. Altın, ekonomide çok hızlı bir fren olmayacağı için artmasa bize en azından düşmeyecektir. Uzun vadeli yatırım aracı olarak da altın yatırımcısına kazandırır" diye konuştu.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Yaşanan gelişmeler sonrası altının gram fiyatı, yeni güne de değer kazancıyla başlamasının ardından bin 846 TL seviyesini test ederek tüm zamanların rekorunu kırdı. Şu dakikalarda ise gram altın, bin 830 TL seviyesinde işlem görüyor.