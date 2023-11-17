Kuyumcu esnafı tavsiyelerini sıraladı: Gram altın düşecek mi?

"ALTIN YATIRIMCISINA KAZANDIRIR"

"Türkiye ekonomisini de düşünürsek enflasyonun kırılması için yoğun politikalar uygulanmıyor" diyen Özman, "Ani bir enflasyon düşüşü hedeflenmiyor, yavaş yavaş bir düşüş hedefleniyor. Bu da döviz ve altın fiyatlarının altına düşmeyeceğini gösteriyor. Altın, ekonomide çok hızlı bir fren olmayacağı için artmasa bize en azından düşmeyecektir. Uzun vadeli yatırım aracı olarak da altın yatırımcısına kazandırır" diye konuştu.