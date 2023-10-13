Kuyumcu esnafı, gram altın için rakam ve tarih verdi: Bir an önce alın!

"YILBAŞINDAN SONRA..."

"Fizibilite çalışması yaptığımızda döviz ve altın içerisinde yıllık olarak düşündüğümüzde altın daha çok kazandırdı" diyen Saydam, "Altın aynı zamanda dünyada ki enflasyona göre değerini de korudu. Yıl sonuna kadar altında çok büyük bir yükseliş beklemiyoruz. Yaklaşık olarak bin 800 seviyelerine gelebilir savaş durumları hariç tabi. Ama yılbaşından sonra altın fiyatlarının tekrardan 2 bin lira üzerinde olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.