Kuyumcu esnafı, gram altın için rakam ve tarih verdi: Bir an önce alın!
Elazığ'da kuyumcu esnafı Ömer Faruk Saydam, altın fiyatlarına ilişkin tahminde bulundu. Gram altın için rakam veren Saydam, "Altın her zaman olduğu gibi en güvenilir yatırım limanı olmaya devam edecektir" dedi.
Elazığ’da kuyumcular çarşısında işletmesi bulunan Ömer Faruk Saydam, yeni yılda altının durumu ile ilgili bilgiler verdi.
Altın’ın ons bazlı düşüş yaşadığını belirten kuyumcu Ömer Faruk Saydam, "Amerika’da faiz artırımından dolayı ons seviyesi epeyi geri geldi. Bununla beraber altın fiyatları ülkemizde de düşüş yaşadı" dedi.
"ALTIN SENESİ OLACAK"
"Altın, 2024 sonuna kadar tekrardan yükselecek" diyen Saydam, "Altın her zaman olduğu gibi en güvenilir yatırım limanı olmaya devam edecektir. 2024 yılını altın senesi olarak düşünüyoruz" diye konuştu.
"BİR AN ÖNCE ALIN"
Şu anda altının gramının bin 700 seviyelerinde seyrettiğini aktaran Saydam, "2024 senesinde ise 2 binli rakamların üstünde görmeyi düşünüyoruz. O yüzden altın yatırımcılarına tavsiyemiz, bir an önce paranız olduğu vakit altın alsınlar" ifadelerini kullandı.
"ALTIN ALMALARINI TAVSİYE EDİYORUZ"
Saydam, "Döviz gibi emtialara yönelmenizi kesinlikle istemiyoruz çünkü döviz bir yatırım aracı değil ticari amaçla kullanılan bir para birimidir. Biz vatandaşlarımıza tekrardan altına yatırım yapmalarını almayan kesimlerin ise döviz yerine altın almalarını tavsiye ediyoruz" dedi.
"YILBAŞINDAN SONRA..."
"Fizibilite çalışması yaptığımızda döviz ve altın içerisinde yıllık olarak düşündüğümüzde altın daha çok kazandırdı" diyen Saydam, "Altın aynı zamanda dünyada ki enflasyona göre değerini de korudu. Yıl sonuna kadar altında çok büyük bir yükseliş beklemiyoruz. Yaklaşık olarak bin 800 seviyelerine gelebilir savaş durumları hariç tabi. Ama yılbaşından sonra altın fiyatlarının tekrardan 2 bin lira üzerinde olacağını tahmin ediyoruz" diye konuştu.
GÖZLER ABD'DE
Öte yandan ABD'de açıklanan enflasyon verileri, çarşamba günkü Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve geçen haftaki tarım dışı istihdam verisiyle beraber ele alındığında, gelecek döneme ilişkin endişeler güçlü kalmaya devam ederken dün yaklaşık 13 baz puan yükselen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, altının ons fiyatındaki yükselişi törpülüyor.
Ayrıca para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizini sabit tutacağı öngörüsü sürerken İsrail-Filistin çatışmasındaki gelişmeler de yakından izleniyor.