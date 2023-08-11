Kuyumcu esnafı açıkladı: Bir gramdan düşük altın basılmaması piyasayı nasıl etkileyecek?

"PİYASADAKİ HAREKETLİLİĞİ AZALTACAK"

"Ve özellikle, 0,5 grama düğün sezonuyla beraber çok fazla ihtiyaç olmuştu" diyen Öztürk, "Bu piyasadaki hareketliliği birazcık azaltacağı benziyor. Bir gramın altındaki altınlar şu anda piyasada, ama bundan sonra basılmayacak. Yalnız piyasada olan altınlar spekülasyona devam edecek. Tabi buna olan talep arttıracak. Buna bağlı olarak fiyatlardaki işçilik maliyeti tekrardan yükselecek. Müşterilerimiz de bu durumda birazcık daha dezavantajlı bir şekilde etkilenecektir diye düşünüyorum. Çünkü altınlardaki fiyatlar özellikle 0,5 gramlar 1 gramın eş değerinde değil. Daha fazla bir şekilde satışa sunacak şu anda 1 gram altının şu anda bin 750 lira geliyor. Piyasadaki tabi çeyrek altına eşdeğer bir seviyeye dönmeye başladı şu anda. Özellikle düğün sezonunda, Çeyrek altın fiyatları da şu anda 2 bin 860 seviyelerinde seyrediyor. Müşterilerimize 1 gram altınları artık satmaya başlayacağız ve elimizde olan 0,5 gramlar da artık yavaş yavaş piyasadan çekilecektir diye düşünüyorum" dedi.