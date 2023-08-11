Kuyumcu esnafı açıkladı: Bir gramdan düşük altın basılmaması piyasayı nasıl etkileyecek?
Eskişehirli kuyumcu esnafı Emre Öztürk, bir gramdan düşük altın basılmaması kararına ilişkin değerlendirmede bulundu. Öztürk, düşük altın basılmayacağı kararının piyasadaki hareketliliği azaltacağını belirtti.
1 gramın altında altın basılmasına sınırlama getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın duyurusuna göre getirilen yeni düzenleme ile rafineriler basılı altını en az 0,5 gram yerine en az 1 gram olarak üretebilecek.
Yayımlanan genelgenin ardından Eskişehirli kuyumcu esnafı Emre Öztürk, 1 gramdan düşük altın basılmayacağı kararının piyasadaki hareketliliği birazcık azaltacağı belirterek, "Vatandaşlar takı sezonunda altın yerine para veya dövizi tercih edecek" dedi.
"FİYATLARI ÖZELLİKLE ETKİLEYECEKTİR"
Altın fiyatlarını yüksek bulan vatandaşların yatırım ve takı maksatlı aldığı 1 gramın altındaki altınları artık alamayacağını belirten Öztürk, "Altın fiyatlarını sürekli artışından itibaren devlet özellikle bir yaptırım uygulamak zorundaydı. Daha doğrusu piyasadaki hareketliliği çözmek durumundaydı. Mehmet Şimşek'in kararıyla beraber genelgede bir değişiklik yaparak basılı materyallerde özellikle 1 gramın altında basım materyalleri durdurdu. Yani 0,5 ve 0.25 gram gibi altınları artık basılmayacak. Basılı metalleri artık 1 gram en aşağı olmak üzere ve en çok da 100 gram olmak üzere artık piyasada dolaşacak. Bu da tabii ki fiyatları özellikle etkileyecektir. Çünkü insanların alım gücü çok fazla bir şekilde düşmüştü" ifadelerini kullandı.
"PİYASADAKİ HAREKETLİLİĞİ AZALTACAK"
"Ve özellikle, 0,5 grama düğün sezonuyla beraber çok fazla ihtiyaç olmuştu" diyen Öztürk, "Bu piyasadaki hareketliliği birazcık azaltacağı benziyor. Bir gramın altındaki altınlar şu anda piyasada, ama bundan sonra basılmayacak. Yalnız piyasada olan altınlar spekülasyona devam edecek. Tabi buna olan talep arttıracak. Buna bağlı olarak fiyatlardaki işçilik maliyeti tekrardan yükselecek. Müşterilerimiz de bu durumda birazcık daha dezavantajlı bir şekilde etkilenecektir diye düşünüyorum. Çünkü altınlardaki fiyatlar özellikle 0,5 gramlar 1 gramın eş değerinde değil. Daha fazla bir şekilde satışa sunacak şu anda 1 gram altının şu anda bin 750 lira geliyor. Piyasadaki tabi çeyrek altına eşdeğer bir seviyeye dönmeye başladı şu anda. Özellikle düğün sezonunda, Çeyrek altın fiyatları da şu anda 2 bin 860 seviyelerinde seyrediyor. Müşterilerimize 1 gram altınları artık satmaya başlayacağız ve elimizde olan 0,5 gramlar da artık yavaş yavaş piyasadan çekilecektir diye düşünüyorum" dedi.