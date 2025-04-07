Kuveyt Türk’ten Flaş Temettü Kararı

"GÜÇLÜ PERFORMANSIMIZI PAYLAŞIYORUZ"

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Zorlu koşullara rağmen 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladık. Müşteri odaklı hizmet anlayışımız, dijitalleşme yatırımlarımız ve katılım finans ilkelerine bağlılığımız sayesinde istikrarlı bir büyüme yakaladık. Ortaklarımızla elde ettiğimiz bu değeri paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Karbon nötr genel kurul toplantımız ise sürdürülebilirlik hedeflerimize verdiğimiz önemin bir göstergesi. Gelecek dönemde de çevresel ve finansal sürdürülebilirliği birlikte gözeten bir anlayışla ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.