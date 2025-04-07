Kuveyt Türk’ten Flaş Temettü Kararı
Kuveyt Türk Katılım Bankası, 2025 yılı genel kurul toplantısında 2024 yılına ilişkin finansal sonuçları ele aldı. Banka, yılı 82,2 milyar TL’lik öz varlık ve 852,1 milyar TL’lik aktif büyüklükle tamamlayarak, aktif büyüklük sıralamasında sektördeki 10’uncu konumunu korudu.
Kaynak: Haber Merkezi
Genel kurulda alınan karara göre, Kuveyt Türk 2024 yılı kârının yüzde 10’una karşılık gelen 3 milyar 465 milyon TL’yi ortaklarına temettü olarak nakden dağıtacak. Ayrıca bankanın 4,95 milyar TL olan sermayesi 8 milyar TL’ye çıkarılacak. Bu kapsamda ortaklara bedelsiz hisse senedi verilmesi kararlaştırıldı.
KARBON NÖTR GENEL KURUL VE YEŞİL ENERJİ HAMLELERİ
Genel kurul toplantısı kapsamında oluşan karbon emisyonları, karbon kredisi satın alınarak nötrlendi. Isparta’da kurulan öz tüketim güneş enerji santraliyle elektrik ihtiyacının yüzde 80’ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefleyen banka, 2024 yılı elektrik tüketiminin karbon etkisini YEK-G ve I-REC sertifikalarıyla dengeledi. Bu adımlarla Kuveyt Türk, iklim değişikliğiyle mücadelede kararlılığını bir kez daha vurguladı.
KUVEYT TÜRK’TEN ENTEGRE RAPOR VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VURGUSU
2024 yılında ilk entegre raporunu yayımlayan Kuveyt Türk, finansal performansın yanı sıra çevresel sürdürülebilirlik alanında da yenilikçi çözümler sunmayı sürdürüyor.
"GÜÇLÜ PERFORMANSIMIZI PAYLAŞIYORUZ"
Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Zorlu koşullara rağmen 2024 yılını güçlü bir finansal performansla tamamladık. Müşteri odaklı hizmet anlayışımız, dijitalleşme yatırımlarımız ve katılım finans ilkelerine bağlılığımız sayesinde istikrarlı bir büyüme yakaladık. Ortaklarımızla elde ettiğimiz bu değeri paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz. Karbon nötr genel kurul toplantımız ise sürdürülebilirlik hedeflerimize verdiğimiz önemin bir göstergesi. Gelecek dönemde de çevresel ve finansal sürdürülebilirliği birlikte gözeten bir anlayışla ilerlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.