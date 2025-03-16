Kuryecilik Yapıyordu O Hata Hayatını Değiştirdi! Starbucks'tan Rekor Tazminat Kazandı
ABD'nin California eyaletinde bir Starbucks şubesinden aldığı sıcak içeceğin üzerine dökülmesi sonucu ciddi yanıklar ve sinir hasarı oluşan bir kurye, mahkemeden 50 milyon dolar tazminat kazandı.
Kaynak: Oksijen
Michael Garcia, yanlış yerleştirilen içecek kapağı nedeniyle geri dönüşü olmayan fiziksel ve ruhsal zararlar yaşadığını belirtti.
GENİTAL BÖLGESİNDE CİDDİ YANIKLAR OLUŞTU
Oksijen’de yer alan habere göre, 2020 yılında Los Angeles’ta meydana gelen olayda Garcia, Starbucks'ın araç servis bölümünden sipariş verdiği sırada, kapak düzgün kapatılmayan bir içeceğin üzerine dökülmesi sonucu ciddi şekilde yaralandı. Mahkeme kayıtlarına göre, Garcia'nın genital bölgesinde şiddetli yanıklar ve sinir hasarı oluştuğu tespit edildi.
FİZİKSEL VE RUHSAL ÇÖKÜŞ YAŞADI
Garcia’nın avukatı Michael Parker, mahkemeye sunduğu savunmada, müvekkilinin üç sıcak içecek aldığını, ancak içlerinden birinin taşıma kabına tam oturtulmadığını ve bu içeceğin teslimat sırasında Garcia’nın üzerine döküldüğünü ifade etti. Fiziksel acının yanı sıra ruhsal sıkıntı, anksiyete, hayat kalitesinde düşüş ve fiziksel işlev kaybı gibi pek çok zararın meydana geldiği rapor edildi.
STARBUCKS KARARA İTİRAZ ETTİ
Starbucks, mahkemenin tazminat kararına itiraz edeceğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, "Bay Garcia'ya yaşadığı durum nedeniyle üzgünüz, ancak jüri kararına katılmıyoruz. Tazminat miktarının aşırı olduğunu düşünüyoruz. Mağazalarımızda en yüksek güvenlik standartlarını korumaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı.
MCDONALD'S DAVASINI HATIRLATTI
Bu dava, 1994 yılında McDonald's’a açılan ve benzer bir olayla sonuçlanan ünlü Stella Liebeck davasını akıllara getirdi. Liebeck, üzerine dökülen sıcak kahve nedeniyle üçüncü derece yanıklar yaşamış ve yaklaşık 3 milyon dolar tazminat kazanmıştı. Ancak Garcia’nın kazandığı 50 milyon dolarlık tazminat, bu tür davalar arasında en yüksek rakamlardan biri olarak dikkat çekiyor.