Kuryecilik Yapıyordu O Hata Hayatını Değiştirdi! Starbucks'tan Rekor Tazminat Kazandı

MCDONALD'S DAVASINI HATIRLATTI

Bu dava, 1994 yılında McDonald's’a açılan ve benzer bir olayla sonuçlanan ünlü Stella Liebeck davasını akıllara getirdi. Liebeck, üzerine dökülen sıcak kahve nedeniyle üçüncü derece yanıklar yaşamış ve yaklaşık 3 milyon dolar tazminat kazanmıştı. Ancak Garcia’nın kazandığı 50 milyon dolarlık tazminat, bu tür davalar arasında en yüksek rakamlardan biri olarak dikkat çekiyor.