Küresel 'Küçülme' Furyasında Hangi Şirket Kaç Kişiyi İşten Çıkardı?

Yapay zekanın yükselişi, küresel şirketlerin işten çıkartma dalgasını tetikledi. Hangi şirketlerin kaç kişiyi işten çıkardığı belli oldu.

Kaynak: Haber Merkezi

İşsizlik Yapay zeka Şirket
2025'te küresel ölçekte çok sayıda şirket iş gücünü azaltma yoluna gitti. Bu furyanın ana gerekçeleri arasında ekonomik zorluklar, yapay zeka ve yeniden yapılanma yer alıyor.

CNBC-e'nin Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) araştırmasından aktardığına göre şirketlerin yüzde 41’i önümüzdeki 5 yılda iş gücünü azaltmayı planlıyor.

İşte 2025'in ilk yarısında işten çıkarma yapan bazı şirketler:

Adidas: 500 kişi (%9, merkez ofis)

Ally: 500 kişi (%5’ten az)

Automattic (Tumblr, WordPress): ~240 kişi (%16)

BlackRock: 200 kişi (%1)

Block (Square, Afterpay vb.): ~1.000 kişi

Blue Origin: ~1.000 kişi (%10)

Boeing (Ay Roketi Programı): 400 kişi

BP: 7.700 kişi (%5)

Bridgewater Associates: 90 kişi (%7)

Bumble: 240 kişi (%30)

Burberry: 1.700 kişi (%18)

Chevron: 9.000 kişi (%15–20)

CNN: 200 kişi (%6)

Coty: 700 kişi

CrowdStrike: 500 kişi (%5)

Disney: ~500 kişi

Estée Lauder: 5.800–7.000 kişi

Geico: 30.000 kişi (kademeli)

GrubHub: 500 kişi (%20)

HPE: 2.500 kişi (%5)

Intel (Foundry): 5.000+ kişi (%15–20)

Johns Hopkins Üniversitesi: 2.251 kişi

Kohl’s: <200 kişi (%10, merkez)

Meta: Sayı belirtilmedi (%5)

Microchip Technology: 2.000 kişi

Microsoft: ~15.000 kişi (%4–6)

Morgan Stanley: 1.600–2.400 kişi (%2–3)

Nextdoor: 67 kişi (%12)

Nissan: 20.000 kişi

Oracle: Sayı belirtilmedi

Panasonic: 10.000 kişi

Paramount: ~651 kişi (%3,5, ABD)

Peloton: ~174 kişi (%6)

Porsche: 3.900 kişi

PwC (ABD): 1.500 kişi (%2)

Salesforce: 1.000+ kişi

Scale AI: 200 kişi + 500 taşeron (%14, tam zamanlı)

Sonos: 200 kişi
Southwest Airlines: 1.750 kişi (%15, merkez)

Starbucks: 1.100 kişi

Stripe: 300 kişi

UPS: 20.000 kişi (%4)

Washington Post: <100 kişi (%4, merkez dışı)

Wayfair: 340 kişi

Workday: 1.750 kişi (%8,5)

