Küresel 'Küçülme' Furyasında Hangi Şirket Kaç Kişiyi İşten Çıkardı?
Yapay zekanın yükselişi, küresel şirketlerin işten çıkartma dalgasını tetikledi. Hangi şirketlerin kaç kişiyi işten çıkardığı belli oldu.
2025'te küresel ölçekte çok sayıda şirket iş gücünü azaltma yoluna gitti. Bu furyanın ana gerekçeleri arasında ekonomik zorluklar, yapay zeka ve yeniden yapılanma yer alıyor.
CNBC-e'nin Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) araştırmasından aktardığına göre şirketlerin yüzde 41’i önümüzdeki 5 yılda iş gücünü azaltmayı planlıyor.
İşte 2025'in ilk yarısında işten çıkarma yapan bazı şirketler:
Adidas: 500 kişi (%9, merkez ofis)
Ally: 500 kişi (%5’ten az)
Automattic (Tumblr, WordPress): ~240 kişi (%16)
BlackRock: 200 kişi (%1)
Block (Square, Afterpay vb.): ~1.000 kişi
Blue Origin: ~1.000 kişi (%10)
Boeing (Ay Roketi Programı): 400 kişi
BP: 7.700 kişi (%5)
Bridgewater Associates: 90 kişi (%7)
Bumble: 240 kişi (%30)
Burberry: 1.700 kişi (%18)
Chevron: 9.000 kişi (%15–20)
CNN: 200 kişi (%6)
Coty: 700 kişi
CrowdStrike: 500 kişi (%5)
Disney: ~500 kişi
Estée Lauder: 5.800–7.000 kişi
Geico: 30.000 kişi (kademeli)
GrubHub: 500 kişi (%20)
HPE: 2.500 kişi (%5)
Intel (Foundry): 5.000+ kişi (%15–20)
Johns Hopkins Üniversitesi: 2.251 kişi
Kohl’s: <200 kişi (%10, merkez)
Meta: Sayı belirtilmedi (%5)
Microchip Technology: 2.000 kişi
Microsoft: ~15.000 kişi (%4–6)
Morgan Stanley: 1.600–2.400 kişi (%2–3)
Nextdoor: 67 kişi (%12)
Nissan: 20.000 kişi
Oracle: Sayı belirtilmedi
Panasonic: 10.000 kişi
Paramount: ~651 kişi (%3,5, ABD)
Peloton: ~174 kişi (%6)
Porsche: 3.900 kişi
PwC (ABD): 1.500 kişi (%2)
Salesforce: 1.000+ kişi
Scale AI: 200 kişi + 500 taşeron (%14, tam zamanlı)
Sonos: 200 kişi
Southwest Airlines: 1.750 kişi (%15, merkez)
Starbucks: 1.100 kişi
Stripe: 300 kişi
UPS: 20.000 kişi (%4)
Washington Post: <100 kişi (%4, merkez dışı)
Wayfair: 340 kişi
Workday: 1.750 kişi (%8,5)