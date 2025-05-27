Kurban Bayramı'nda Tatil Yapacaklar Dikkat! Yeni Bir Kriz Patlak Verdi, Binlercesi Kapatıldı

ANAYASA MAHKEMESİ ZORUNLULUĞU İPTAL ETTİ AMA MÜHÜRLEMELER SÜRÜYOR

Anayasa Mahkemesi, 17 Ekim 2024 tarihinde söz konusu belge zorunluluğunu iptal etti. Bakanlığa, gerekli yasal düzenlemeleri yapması için 9 ay süre tanındı. Ancak bu karar, sahadaki uygulamayı durdurmadı. Aksine mühürleme işlemleri daha da hız kazandı.

‘MASA BAŞI KARARLARLA SEZON KAYBEDİLDİ’

Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Onursal Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, yaşanan krizi "masa başında alınan hatalı kararların sonucu" olarak değerlendirdi. Karcılıoğlu, “4 bin otelden yalnızca 200’ü belge alabildi. Geriye kalanlar ya kaçak olarak açılacak ya da sezon boyunca kapalı kalacak. Bakanlık ‘çalışıyoruz’ diyor ama sezon zaten kaybedildi” şeklinde konuştu. Karcılıoğlu ayrıca sektör temsilcileriyle derhal bir ortak çözüm masası kurulması çağrısında bulundu.