Kurban Bayramı'nda Tatil Yapacaklar Dikkat! Yeni Bir Kriz Patlak Verdi, Binlercesi Kapatıldı
Yaz sezonunun başlamasına kısa süre kala turizm sektöründe büyük bir kriz patlak verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, “turizm işletme belgesi” bulunmayan 4 binden fazla oteli mühürledi. Mühürlenen otellerin çoğu, yerel belediyelerden ruhsat almış olmasına rağmen bakanlık onayı olmadan faaliyet göstermeleri nedeniyle kapatıldı.
Kaynak: Haber Merkezi
2021 yılında yürürlüğe giren düzenleme ile Türkiye'deki tüm konaklama tesislerine, Turizm Bakanlığı’ndan “turizm işletme belgesi” alma zorunluluğu getirilmişti. Ancak belge başvurularında yaşanan yoğunluk ve bakanlık personelinin yetersizliği süreci tıkadı. Bu nedenle birçok otel, denetim sırası beklerken sezonu kaçırmak zorunda kaldı.
EKONOMİK BEKLENTİLER SERT DARBE ALDI
Uluslararası yatırım uzmanı ve avukat Abide Gülel Saral, gelişmelerin ekonomik açıdan ciddi sonuçlar doğurduğuna dikkat çekerek, “Her kapalı otel, istihdam ve döviz kaybı anlamına geliyor. Turizmin, mevcut ekonomik krizi hafifletme potansiyeli ortadan kalktı” ifadelerini kullandı.
ANAYASA MAHKEMESİ ZORUNLULUĞU İPTAL ETTİ AMA MÜHÜRLEMELER SÜRÜYOR
Anayasa Mahkemesi, 17 Ekim 2024 tarihinde söz konusu belge zorunluluğunu iptal etti. Bakanlığa, gerekli yasal düzenlemeleri yapması için 9 ay süre tanındı. Ancak bu karar, sahadaki uygulamayı durdurmadı. Aksine mühürleme işlemleri daha da hız kazandı.
‘MASA BAŞI KARARLARLA SEZON KAYBEDİLDİ’
Bodrum Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (BOYD) Onursal Kurucu Başkanı Serdar Karcılıoğlu, yaşanan krizi "masa başında alınan hatalı kararların sonucu" olarak değerlendirdi. Karcılıoğlu, “4 bin otelden yalnızca 200’ü belge alabildi. Geriye kalanlar ya kaçak olarak açılacak ya da sezon boyunca kapalı kalacak. Bakanlık ‘çalışıyoruz’ diyor ama sezon zaten kaybedildi” şeklinde konuştu. Karcılıoğlu ayrıca sektör temsilcileriyle derhal bir ortak çözüm masası kurulması çağrısında bulundu.
TATİLCİLER RİSK ALTINDA: İADE ZORUNLULUĞU YOK
Öte yandan mühürlenen otellerin misafirlerine yasal olarak para iadesi yapmak zorunda olmamaları, tüketiciler açısından ayrı bir mağduriyet riski doğuruyor. Turizm işletme belgesi olmayan oteller acente sistemlerine kayıtlı olmadığından, sadece otelin kendi sitesi veya çağrı merkezi üzerinden rezervasyon yapanların yazılı teyit alması gerekiyor. Acenteler aracılığıyla yapılan rezervasyonlarda ise, konukların eşdeğer bir tesise yönlendirilmesi öngörülüyor.