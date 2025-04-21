Kurban Bayramı Öncesi Hesaplara Ekstra Para Yatacak: Düzenlemeden Kimler Yararlanacak?

KAMPANYAYA KATILIM ŞARTLARI NELER?

Kampanyaya yalnızca bireysel kredi kartı kullanıcıları katılabiliyor.

Katılım için CEPTETEB Mobil üzerinden kampanyaya dahil olunabilir ya da MARKET2025 yazarak 4616’ya SMS gönderilmesi yeterli.

Kazanılan bonuslar 8 Mayıs 2025 tarihinde kredi kartlarına yüklenecek.

Bonusların kullanım süresi ise 23 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihe kadar kullanılmayan bonuslar iptal edilecek.