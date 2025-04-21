Kurban Bayramı Öncesi Hesaplara Ekstra Para Yatacak: Düzenlemeden Kimler Yararlanacak?
Kurban Bayramı öncesi alışveriş yapacaklara güzel haber TEB'den geldi. Bireysel kredi kartı kullanıcıları, market alışverişlerinde 800 TL’ye kadar bonus kazanabilecek. İşte kampanyanın detayları ve katılım şartları…
Kaynak: Haber Merkezi
Kurban Bayramı yaklaşırken artan harcamalara karşı tüketicilere nefes aldıracak kampanya TEB'den geldi. Banka, bireysel kredi kartı sahiplerine özel hazırladığı kampanya ile alışveriş yapan müşterilerine toplamda 800 TL bonus sunuyor.
1-30 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olan kampanyada, Bonus üyesi marketlerden yapılacak her 1.750 TL ve üzeri alışverişe 80 TL bonus veriliyor. Aynı şartlarda alışveriş 10 kez tekrarlandığında, kullanıcılar maksimum 800 TL bonus kazanma şansı yakalıyor.
KAMPANYAYA KATILIM ŞARTLARI NELER?
Kampanyaya yalnızca bireysel kredi kartı kullanıcıları katılabiliyor.
Katılım için CEPTETEB Mobil üzerinden kampanyaya dahil olunabilir ya da MARKET2025 yazarak 4616’ya SMS gönderilmesi yeterli.
Kazanılan bonuslar 8 Mayıs 2025 tarihinde kredi kartlarına yüklenecek.
Bonusların kullanım süresi ise 23 Mayıs 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihe kadar kullanılmayan bonuslar iptal edilecek.