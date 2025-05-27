Kurban Bayramı Öncesi 81 İlde Düğmeye Basıldı: SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilere 25 Bin TL Ödenecek

Emekliler için bankalar arasındaki promosyon rekabeti 2025 yılında zirveye çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) maaş alan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine yönelik sunulan promosyon teklifleri, mayıs ayı itibarıyla 25.000 TL’ye kadar yükseldi. Bankalar, emekli maaş müşterilerini kazanmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. İşte en yüksek emekli promosyon veren bankalar...