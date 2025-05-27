Kurban Bayramı Öncesi 81 İlde Düğmeye Basıldı: SSK, Bağkur ve Tüm Emeklilere 25 Bin TL Ödenecek
Emekli maaş promosyonlarında rekabet zirveye ulaştı. Bankalar, Mayıs 2025 itibarıyla SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine Kurban Bayramı öncesi 25 bin TL’ye kadar nakit ödeme sunuyor. İşte banka banka güncel promosyon tutarları ve detaylar...
Kaynak: Haber Merkezi
Emekliler için bankalar arasındaki promosyon rekabeti 2025 yılında zirveye çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) maaş alan SSK, Bağkur, Emekli Sandığı emeklilerine yönelik sunulan promosyon teklifleri, mayıs ayı itibarıyla 25.000 TL’ye kadar yükseldi. Bankalar, emekli maaş müşterilerini kazanmak için adeta birbirleriyle yarışıyor. İşte en yüksek emekli promosyon veren bankalar...
İŞTE MAYIS 2025 İTİBARIYLA GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI
ING Bank
10.000 TL altı maaş: 16.250 TL
10.000 – 14.999 TL: 20.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 22.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 25.000 TL
İş Bankası
0 – 9.999 TL: 12.250 TL
10.000 – 14.999 TL: 16.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 18.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 21.000 TL
TEB (Türk Ekonomi Bankası)
0 – 9.999 TL: 14.000 TL
10.000 – 14.999 TL: 17.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 19.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 21.000 TL
(Ek promosyon için 2 fatura talimatı gerekiyor)
Şekerbank
0 – 9.999 TL: 10.000 TL
10.000 – 14.999 TL: 15.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 18.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
Yapı Kredi
0 – 9.999 TL: 11.250 TL
10.000 – 14.499 TL: 15.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 17.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 20.000 TL
Akbank
0 – 9.999 TL: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
(Ek olarak 2.500 TL chip-para ile toplam 17.500 TL)
QNB Finansbank (ONB)
0 – 9.999 TL: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
(Ek 1.200 TL kart indirimiyle toplam 16.200 TL)
DenizBank
0 – 9.999 TL: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
(Mobil uygulama ve ödeme talimatlarıyla toplam 20.000 TL’ye çıkabiliyor)
Ziraat Bankası
Maaş taşıma ve 3 yıllık taahhütle: 12.000 TL’ye kadar promosyon
Halkbank
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
VakıfBank
0 – 9.999 TL: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
Garanti BBVA
0 – 9.999 TL: 6.250 TL
10.000 – 14.999 TL: 10.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 12.500 TL
20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL
Türkiye Finans
0 – 9.999 TL: 5.000 TL
10.000 – 14.999 TL: 8.000 TL
15.000 – 19.999 TL: 10.000 TL
20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL
(Davet kampanyasıyla 2.500 TL’ye kadar ek ödül)