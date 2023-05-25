Kurban bayramı ikramiyeleri hesaplara ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı'na kısa süre kala emekli bayram ikramiyeleri de gündemde yer aldı. Kurban Bayramı emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı ikramiyesinde de olduğu gibi zamlı yatacak.
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'nda emklilere ikramiye ödemesi yapılacak.
Emekli bayram ikramiyeri yapılan son zamla birlikte 2 bin TL'ye yükseltilmişti.
Peki Kurban Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak?
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
28 Haziran Çarşamba günü başlayacak olan Kurban Bayramı 1 Temmuz Cumartesi günü sona erecek. 27 Haziran Salı günü ise Kurban Bayramı arifesi olacak.
Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin, bayramdan bir hafta evvel hesaplara yatması bekleniyor.
KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ 2023
Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı
Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba
Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe
Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma
Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi