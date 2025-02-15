Kur Korumalı Mevduat Sona Erdi! Hakan Kara'dan Merkez Bankası'nın Kararına İlk Yorum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüzel kişilerin Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yeni açılış ve yenileme işlemlerini tamamen sonlandırdı. KKM uygulamasında yapılan son değişiklik, Türk ekonomisi için önemli bir dönüm noktası oldu. Yapılan değişiklikle birlikte şirketlerin KKM hesaplarından çıkış süreci hızlandı. Bu kararın ardından TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara sosyal medya platformu X üzerinden KKM'den çıkışların ekonomiye olan etkilerini değerlendirdi.