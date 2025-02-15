Kur Korumalı Mevduat Sona Erdi! Hakan Kara'dan Merkez Bankası'nın Kararına İlk Yorum
Merkez Bankası, KKM hesaplarından çıkış stratejisi kapsamında tüzel kişilerin hesap açma ve yenileme işlemlerini sonlandırdı. Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, bu kararın ardından KKM'den çıkışların ekonomi üzerindeki etkisini açıkladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüzel kişilerin Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarında yeni açılış ve yenileme işlemlerini tamamen sonlandırdı. KKM uygulamasında yapılan son değişiklik, Türk ekonomisi için önemli bir dönüm noktası oldu. Yapılan değişiklikle birlikte şirketlerin KKM hesaplarından çıkış süreci hızlandı. Bu kararın ardından TCMB eski Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara sosyal medya platformu X üzerinden KKM'den çıkışların ekonomiye olan etkilerini değerlendirdi.
Prof. Dr. Hakan Kara, KKM'den çıkışların artmasıyla birlikte şirketlerin bir kısmının döviz talebinde bulunabileceğini ve bu durumun Merkez Bankası'nın net rezervlerini bir miktar azaltabileceğini belirtti. Ancak, bu durumun bankacılık sistemindeki likidite fazlasını azaltarak Merkez Bankası'nın likidite yönetimini kolaylaştıracağını da vurguladı.
DÖVİZ KURUNA ETKİSİ NE OLUR?
KKM'den çıkışların döviz kuru üzerindeki etkilerine dair de değerlendirmelerde bulunan Kara, Merkez Bankası'nın faiz politikasını dikkatli bir şekilde yöneterek, döviz kurunda ani dalgalanmaların önüne geçilebileceğini ifade etti.
Hakan Kara'nı paylaşımı şu şekilde:
"KKM’den çıkış hızlanınca ne olur?
Çıkan şirketlerin bir kısmı döviz alır. Merkez Bankası net rezervi biraz azalır, bankaların fazla likiditesi azalır, TCMB’nin likidite yönetimi kolaylaşır.
Merkez Bankası faiz politikasını temkinli götürebilirse döviz kuruna pek bir etkisi olmaz."