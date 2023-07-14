Kulislerden sızan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi: Emeklilere neden seyyanen zam verilmediği belli oldu!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin seyyanen zam isteği kabul edilmedi. Emeklilerde büyük hayal kırıklığı yaratan bu gelişme sonrası neden seyyanen zam verilmediği de belli oldu.
Milyonlarca emeklinin gözü kulağı TBMM'de görüşülmekte olan emekli zammıyla ilgili düzenlemediydi. Emeklilere 6 aylık enflasyon oranında zam yapılmış ancak bu oran daha sonra yüzde 25'e yükseltilmişti.
Emekliler yapılan bu zamma tepki gösterdi ve zam oranını yükseltilmesini istedi. Emekliler derneği de yaptıkları açıklamada 4 bin liralık bir seyyanen zam istemiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında zammın yetersiz olduğunu söylemiş ve 8 bin liranın üstünde bir seyyanen artış yapılması gerektiğini açıklamıştı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında dün bir görüşme gerçekleşmiş ve bu görüşme emeklileri umutlandırmıştı. Hatta dün gelen haberlere göre Devlet Bahçeli, emeklilere zam teklifi için TBMM Genel Kurulu'na doğru yola çıkmış ancak beklenen artış gerçekleştirilmemişti.
TBMM'de kabul edildi
Bütün bu trafikten sonra TBMM Genel Kurulunda, en düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya çıkarılmasını, emekli aylıklarına yüzde 25 oranında zam yapılmasını ve bazı vergilerde artış öngören kanun teklifinin ikinci bölümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı ve emekliye yüzde 25 zam kararı alındı.