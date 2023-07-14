Kulislerden sızan Erdoğan-Bahçeli görüşmesi: Emeklilere neden seyyanen zam verilmediği belli oldu!

Emekliler yapılan bu zamma tepki gösterdi ve zam oranını yükseltilmesini istedi. Emekliler derneği de yaptıkları açıklamada 4 bin liralık bir seyyanen zam istemiş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de grup toplantısında zammın yetersiz olduğunu söylemiş ve 8 bin liranın üstünde bir seyyanen artış yapılması gerektiğini açıklamıştı.