Kulisler hareketlendi: Asgari ücrete zam bekleniyor

Anketlerde istediği sonucu alamayan AKP, en düşük emekli aylığını 7 bin 500, emeklilere ise bayram ikramiyesini 2 bin lira yaptı. Seçim öncesi gelen art arda düzenlemelere 'asgari ücret'in de eklenmesi bekleniyor.

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Kulisler hareketlendi: Asgari ücrete zam bekleniyor - Resim: 1

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kala iktidar partisi AKP, kesenin ağzını açacağa benziyor.

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Kulisler hareketlendi: Asgari ücrete zam bekleniyor - Resim: 2

Anketlerde istediği sonucu alamayan AKP bütçede iki ayda oluşan 202.8 milyar liralık açık ve depremin 104 milyar dolarlık maliyetine karşın ek kaynak gerektiren düzenlemeleri yaşama geçiriyor. 

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Kulisler hareketlendi: Asgari ücrete zam bekleniyor - Resim: 3

Bu kapsamda en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılıyor. Yıllardır artış taleplerine kulak tıkayan iktidar emeklilere bayram ikramiyesini tam da seçim öncesinde 2 bin lira yapıyor.

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Kulisler hareketlendi: Asgari ücrete zam bekleniyor - Resim: 4

Öte yandan milyonlarca işçinin gözü kulağı asgari ücret konusunda iktidardan gelecek açıklamalara çevrildi. Başkent kulislerinde asgari ücrete seçim öncesinde zam yapılacağı haberleri dolaşıyor. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da. 

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