Kulisler hareketlendi: Asgari ücrete zam bekleniyor
Anketlerde istediği sonucu alamayan AKP, en düşük emekli aylığını 7 bin 500, emeklilere ise bayram ikramiyesini 2 bin lira yaptı. Seçim öncesi gelen art arda düzenlemelere 'asgari ücret'in de eklenmesi bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerine iki aydan az bir süre kala iktidar partisi AKP, kesenin ağzını açacağa benziyor.
Anketlerde istediği sonucu alamayan AKP bütçede iki ayda oluşan 202.8 milyar liralık açık ve depremin 104 milyar dolarlık maliyetine karşın ek kaynak gerektiren düzenlemeleri yaşama geçiriyor.
Bu kapsamda en düşük emekli aylığı 7 bin 500 liraya çıkarılıyor. Yıllardır artış taleplerine kulak tıkayan iktidar emeklilere bayram ikramiyesini tam da seçim öncesinde 2 bin lira yapıyor.
Öte yandan milyonlarca işçinin gözü kulağı asgari ücret konusunda iktidardan gelecek açıklamalara çevrildi. Başkent kulislerinde asgari ücrete seçim öncesinde zam yapılacağı haberleri dolaşıyor. Gözler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da.