Kulis: Emekliye kötü haber gelebilir, 'önümüzdeki dönem veda edebiliriz'

'ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA DEVLET KATKISINA İTİRAZ ETMİŞ'

Cumhurbaşkanı kabinesi deniyor ama eskinin bakanlar kurulu yerine kullanacağımız bir kavram yok. Kabine de yok. Yapılan toplantının adı cumhurbaşkanının bakanları ile bir araya gelmesi. Yine böyle bir toplantıda Şimşek, elektrik ve doğalgazda devletin katkısına itiraz etmiş.