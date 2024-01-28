Kulis: Emekli maaşına bir zam daha gündemde, konuşulan rakam ve tarih ortaya çıktı

'AÇLIK SINIRINA YÜKSELTİLİR'

"Mart ayında, seçim öncesinde ben bir düzeltme bekliyorum. Çünkü bu 6 milyon emekli oy veriyor" diyen Oğuz, şöyle devam etmişti:

"Mart ayında, seçim öncesinde ben bir düzeltme bekliyorum. Çünkü bu 6 milyon emekli oy veriyor! Bu emeklilerimizin maaşlarının, TÜRK-İŞ'in 2023 Aralık ayında açıkladığı açlık sınırı olan 14 bin 431 TL'ye yükseltileceğini düşünüyorum.