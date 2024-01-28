Kulis: Emekli maaşına bir zam daha gündemde, konuşulan rakam ve tarih ortaya çıktı
Gazeteciler Mehmet Çetingüleç ve Şeref Oğuz, emekli maaşlarına bir zam daha yapılmasının gündemde olduğunu söylediler. Kulislerde konuşulan yeni rakam ve tarih de ortaya çıkmış oldu.
Resmi otoritelerce adı konulmamış bir ekonomik kriz yaşanan Türkiye'de emekli maaşlarına yüzde 49.25 zam yapılması, yetersizliği nedeniyle tepki çekmişti.
Gelişmenin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2024 senesini 'emekli yılı' ilan etmesinin altını doldurmadığı savunulmuştu.
Kısa Dalga yazarı Mehmet Çetingüleç, Ankara kulislerinde konuşulan son senaryoyu okurlarıyla paylaştı.
"Emekli Yılı' sözünün altını dolduracak düzenlemeler yapılacağına ilişkin beklenti devam ediyor" ifadesini kullanan Çetingüleç, şöyle devam etti:
'SEÇİMDEN ÖNCE EN DÜŞÜK MAAŞ 14-17 BİN TL ARASINA ÇIKARILACAK'
"Özellikle düşük maaş alanlara yönelik iyileştirmenin yüzde 33'le sınırlı bırakılmayacağı, seçimden önce en düşük maaşın 14-17 bin lira arasına çıkarılacağı konuşuluyor.
Zaten bu kadar ağır bir tablo içerisinde yer alan emeklileri 10 bin lira maaşla seçime götürmek Hükümet için de çok akılcı bir strateji değil."
Ekonomim yazarı Şeref Oğuz da Mehmet Çetingüleç'in kulislerden aktardığına benzer bir görüşü dile getirmişti.
'AÇLIK SINIRINA YÜKSELTİLİR'
"Mart ayında, seçim öncesinde ben bir düzeltme bekliyorum. Çünkü bu 6 milyon emekli oy veriyor" diyen Oğuz, şöyle devam etmişti:
"Mart ayında, seçim öncesinde ben bir düzeltme bekliyorum. Çünkü bu 6 milyon emekli oy veriyor! Bu emeklilerimizin maaşlarının, TÜRK-İŞ'in 2023 Aralık ayında açıkladığı açlık sınırı olan 14 bin 431 TL'ye yükseltileceğini düşünüyorum.
Tabii burada keskin bir bıçak da var, mesela 10 bin 2 TL alanlar ne olacak? Yani tüm emekliler için kademeli bir artış da gündeme gelebilir. Hükümetin tüm alternatifleri değerlendireceğini düşünüyorum."
Kaynak: Kısa Dalga, Ekonomim