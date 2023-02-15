Yeni iddia: Borsa İstanbul yönetimi, SPK'ya kulak vermemiş

DW Türkçe'den Gülsen Solaker'in Ankara'da 'güvenilir ekonomi kulislerinden' edindiği bilgilere göre, iktidar içinden bazı isimler/yetkililer ve özel aracı kurumların bazıları, borsa işlemlerinin devam etmesi durumunda hem anayasaya göre fırsat eşitsizliği yaratılacağı hem de Milli Yas ilan edildiği dönemde vicdani açıdan uygun olmayacağı düşüncesiyle işlemlerin kapatılması gerektiğini savundu.