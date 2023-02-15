Yeni iddia: Borsa İstanbul yönetimi, SPK'ya kulak vermemiş
10 ilde yıkıma yol açan iki büyük depreme rağmen Borsa İstanbul’un geç kapanması tartışmalara neden oldu. Gazeteci Fatih Altaylı, Borsa İstanbul (BİST) yönetiminin Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) tavsiyesine kulak vermediği iddiasını aktardı.
Merkez üsleri Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçesi olan, 10 ilde yol açtığı yıkımla doğrudan 13 milyon kişiyi etkileyen depremlerin ardından Milli Yas ilan edilmiş, ancak Borsa İstanbul buna rağmen geç kapanmıştı.
'17 saatlik sarsıntıda' elinde hisse senedi bulunan, 381 bini depremzede olmak üzere 4 milyon yatırımcının 870 milyar lira kaybettiği ortaya çıkmıştı.
İlk etapta gecikmenin nedeninin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çekimser kalması olduğu ileri sürülmüştü.
DW Türkçe'den Gülsen Solaker'in Ankara'da 'güvenilir ekonomi kulislerinden' edindiği bilgilere göre, iktidar içinden bazı isimler/yetkililer ve özel aracı kurumların bazıları, borsa işlemlerinin devam etmesi durumunda hem anayasaya göre fırsat eşitsizliği yaratılacağı hem de Milli Yas ilan edildiği dönemde vicdani açıdan uygun olmayacağı düşüncesiyle işlemlerin kapatılması gerektiğini savundu.