Kriz kâhininden dikkat çeken uyarı: Balon patlamak üzere!

Mortgage (İpotekli Konut) Krizi’ni tahmin etmesiyle tanınan Gary Shilling, yeni bir kriz uyarısında bulundu.

Son Güncelleme:
Kriz kâhininden dikkat çeken uyarı: Balon patlamak üzere! - Resim: 1

2008 yılında bütün dünyayı derinden sarsan Mortgage (İpotekli Konut) Krizi’ni önceden tahmin etmesi ile meşhur olan iktisatçı kritik bir ikazda bulundu. Gary Shilling ipotekli konut kredilerinin tehlikeli bir noktada olduğunu ve patlamak üzere olduğunu dile getirdi.

1 5
Kriz kâhininden dikkat çeken uyarı: Balon patlamak üzere! - Resim: 2

Fizikî ve sanal ofis kullanımında çığır açan ve bir dönem 50 milyar dolar değer biçilen WeWork emlak piyasasındaki kriz sebebiyle iflasın eşiğine gelmişti.

2 5
Kriz kâhininden dikkat çeken uyarı: Balon patlamak üzere! - Resim: 3

EMLAK BALONU ARTIK ÇATLAMAYA BAŞLADI

Kronos'ta yer alan habere göre ticarî gayrimenkulü “büyük bir balon” diye nitelendiren Shilling, 2008 Krizi’ne atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı: “Bu, ipotekli konut kredisi çılgınlığı kadar büyük değil, ancak bence çatlamaya başlayan bir balon.”

3 5
Kriz kâhininden dikkat çeken uyarı: Balon patlamak üzere! - Resim: 4

Shilling kriz öncesinde riskli kredilerin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisi için en büyük malî risk olduğunu belirterek, hâli hazırda atıl vaziyetteki ofis binalarının varlığına dikkati çekti.

4 5
Kriz kâhininden dikkat çeken uyarı: Balon patlamak üzere! - Resim: 5
5 5