Kriz kâhininden dikkat çeken uyarı: Balon patlamak üzere!
Mortgage (İpotekli Konut) Krizi’ni tahmin etmesiyle tanınan Gary Shilling, yeni bir kriz uyarısında bulundu.
2008 yılında bütün dünyayı derinden sarsan Mortgage (İpotekli Konut) Krizi’ni önceden tahmin etmesi ile meşhur olan iktisatçı kritik bir ikazda bulundu. Gary Shilling ipotekli konut kredilerinin tehlikeli bir noktada olduğunu ve patlamak üzere olduğunu dile getirdi.
Fizikî ve sanal ofis kullanımında çığır açan ve bir dönem 50 milyar dolar değer biçilen WeWork emlak piyasasındaki kriz sebebiyle iflasın eşiğine gelmişti.
EMLAK BALONU ARTIK ÇATLAMAYA BAŞLADI
Kronos'ta yer alan habere göre ticarî gayrimenkulü “büyük bir balon” diye nitelendiren Shilling, 2008 Krizi’ne atıfta bulunarak, şu ifadeleri kullandı: “Bu, ipotekli konut kredisi çılgınlığı kadar büyük değil, ancak bence çatlamaya başlayan bir balon.”
Shilling kriz öncesinde riskli kredilerin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisi için en büyük malî risk olduğunu belirterek, hâli hazırda atıl vaziyetteki ofis binalarının varlığına dikkati çekti.