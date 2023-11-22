Kriz kâhininden dikkat çeken uyarı: Balon patlamak üzere!

2008 yılında bütün dünyayı derinden sarsan Mortgage (İpotekli Konut) Krizi’ni önceden tahmin etmesi ile meşhur olan iktisatçı kritik bir ikazda bulundu. Gary Shilling ipotekli konut kredilerinin tehlikeli bir noktada olduğunu ve patlamak üzere olduğunu dile getirdi.