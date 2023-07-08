Kriz derinleşti, ekonomistlerden emekli maaş zammına tepki yağdı!
Emekli maaşlarına yapılan zammın ardından birçok emeklinin maaşı en düşük emekli maaşında sabitlendi. Bu gelişmeler sonrası emekli, enflasyon ve TL'nin değer kaybı karşısında her geçen gün açlık ve yoksulluğa sürüklenirken yaşanan gelişmelere ekonomistlerden tepki yağdı.
Emekli aylıklarına yüzde 25 zam öngören kanun teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.
Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 25 zam verilirken, yüzde 25 zamdan 2023 yılından önce ve 2023 Ocak ayında emekli aylığı bağlanmış kişiler yararlanabilecek.
Yaşanan gelişmeler öncesi iktidar, emeklilerin yarısından fazlasının en düşük aylık olan 7 bin 500 lirada eşitlenmesi nedeniyle 'daha fazla prim ödeyenler için yeni bir düzenleme yapılacağını' duyurmuştu.
Ancak en düşük aylık olan 7 bin 500 liranın artıp artmayacağı, artarsa ne kadar olacağı konusunda iktidardan net bir açıklama yok.