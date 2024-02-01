Kriz büyüdü: Vergi borçlarına 'af' mı geliyor?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, vergi borçlarında 'af' çıkacağını iddia etti. Erdursun, "2024'ün ikinci döneminde tekrar yapılandırma yasası çıkar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Halk arasında 'Vergi affı' olarak da bilinen vergi borcu yapılandırma, son olarak 2023 Mart ayında Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.
Yapılandırma kapsamında 2 bin TL’nin altında olan borçların tamamı silindi.
Kamu kurumlarına olan 2 bin TL’nin altındaki borçlar ile birlikte tüm vergi cezaları, idari cezalar askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları, sigorta prim borçları da yine yapılandırma dahilinde oldu.
VERGİ AFFI İDDİASI
Ancak yaşanan ekonomik kriz sonrası iktidarın yeniden kaynak arayışına girmesi beklenirken, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Uzmanı Özgür Erdursun, vergi borçlarında 'af' çıkacağını iddia etti.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdursun, "Son olarak 7440 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun' 31.12.2022 tarihine kadar vergi ve sigorta prim borçları için yapılandırma ( halk dilinde af ancak bu bir af değildir, verginin aslı silinmez, gecikme faizinin bir kısmı silinir, borç taksitlere bölünür) gelmişti" diyerek, "2024'de tekrar bir yapılandırma ihtiyacı doğacaktır" dedi.
"TEKRAR YAPILANDIRMA YASASI ÇIKAR"
"2024'ün ikinci döneminde tekrar yapılandırma yasası çıkar diye düşünüyorum" diyen Erdursun, 'vergi affı' beklentisini şöyle özetledi:
"- Vergide gecikme faizi aylık yüzde 3,5,
- Vergisini düzenli ödeyemeyenlerin borçları kar topu gibi büyümeye devam ediyor,
- Banka hesapları bloke ediliyor,
- Evi arabası varsa E-haciz işlemi yapılıyor,
- Geçmiş yıllara göre işyeri kapanışı sayısı daha yüksek oranda artmaya devam ediyor,
- Yeni açılan işletme sayısı oranı geçmiş yıllara göre düşüyor,
- Ticaret yapmak, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlamak zorlaşıyor."