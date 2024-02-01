Kriz büyüdü: Vergi borçlarına 'af' mı geliyor?

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdursun, "Son olarak 7440 sayılı 'Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun' 31.12.2022 tarihine kadar vergi ve sigorta prim borçları için yapılandırma ( halk dilinde af ancak bu bir af değildir, verginin aslı silinmez, gecikme faizinin bir kısmı silinir, borç taksitlere bölünür) gelmişti" diyerek, "2024'de tekrar bir yapılandırma ihtiyacı doğacaktır" dedi.