Kritik veri geldi, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul'un yönü neresi?
Ekonomist Barış Soydan, Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırması sonrası Borsa İstanbul'a ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. Soydan, "Borsanın istediği oldu" dedi.
Borsa İstanbul, 8 haftalık kesintisiz yükseliş trendini, 9 bin 450 puanla tarihi zirvesini yenilediği geçen hafta sonlandırdı.
Endeks, bu gelişmeler sonrası haftayı dalgalı bir seyir izleyerek BIST 100 endeksi, en düşük 8.736,45 ve en yüksek 9.174,19 puanı gördükten sonra haftayı, 9.155,32 puandan tamamladı.
YÜZDE 0,64 DEĞER KAZANDI
Böylece endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,64 değer kazandı.
EN ÇOK MALİ ENDEKS ARTTI
Önceki kapanışa göre; mali endeks yüzde 1,17, hizmetler endeksi yüzde 0,87, sanayi endeksi yüzde 0,36 ve teknoloji endeksi yüzde 1,13 değer kazandı.
BİST 100 ENDEKSİNE DAHİL HİSSELERİN 52'Sİ PRİM YAPTI
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 52'si prim yaptı, 45'i geriledi. Türk Hava Yolları, Sasa Polyester, Ereğli Demir Çelik, Yapı ve Kredi Bankası ile Hektaş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
FİTCH, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTUNU YÜKSELTTİ
Borsa İstanbul'un haftayı dalgalı bir seyirle kapatması sonrası Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı. Böylece Fitch Ratings, 8 Eylül 2023'te Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yılın ardından "negatif"ten "durağan"a çıkarmıştı.
BORSA İSTANBUL'UN YÖNÜ NERESİ?
Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu artırması sonrası Borsa İstanbul'a ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulunan Ekonomist Barış Soydan, şu ifadeleri kullandı:
"Fitch beklenmeyeni yaparak Türkiye'nin kredi notunu artırdı, borsanın istediği oldu. Fitch'e göre "Beklenmiyor" ama erken faiz indirimi her şeyi bozarmış. Merkez Bankası'nın rezervlerinde son 2 aydaki azalma Fitch'e göre geçici, sıcak para ve cari açıkta azalma ile toparlanacak."