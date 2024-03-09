Kritik veri geldi, uzmanı açıkladı: Borsa İstanbul'un yönü neresi?

"Fitch beklenmeyeni yaparak Türkiye'nin kredi notunu artırdı, borsanın istediği oldu. Fitch'e göre "Beklenmiyor" ama erken faiz indirimi her şeyi bozarmış. Merkez Bankası'nın rezervlerinde son 2 aydaki azalma Fitch'e göre geçici, sıcak para ve cari açıkta azalma ile toparlanacak."