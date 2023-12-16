Kritik toplantı öncesi 2024 asgari ücret rakamı netleşti: Masada neler var?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net rakamlar ise şu şekilde:

- Yüzde 35’lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira,

- Yüzde 40’lık zamda 15 bin 962 lira,

- Yüzde 45’lik zamda 16 bin 532 lira,

- Yüzde 50’lik zamda 17 bin 103 lira,

- Yüzde 55’lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.