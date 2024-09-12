Kritik Karar Açıklandı: Peki Piyasalarda Etkisi Nasıl Oldu?

Banka, mevduat faiz oranını 25 baz puan düşürerek %3,75'ten %3,50'ye çekti. Ayrıca, ana refinansman faiz oranını da 60 baz puan indirerek %4,25'ten %3,65'e düşürdü. Bu karar, piyasalar tarafından yakından takip ediliyordu.

ECB Başkanı Christine Lagarde, yaptığı açıklamada, enflasyon ve işsizlik oranlarıyla ilgili güncel verileri paylaştı. Eurostat verilerine göre, Ağustos ayında yıllık enflasyon oranı %2,2’ye gerilerken, gıda fiyatlarında artış devam etti ve %2,4'e yükseldi. Mal enflasyonu düşerken, hizmet enflasyonunda artış gözlendi. Lagarde, işgücü piyasasının sağlam bir yapıya sahip olduğunu ancak iş gücü talebinde düşüş belirtilerinin görülmeye başlandığını ifade etti.