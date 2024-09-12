Kritik Karar Açıklandı: Peki Piyasalarda Etkisi Nasıl Oldu?
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentilerine paralel şekilde faiz oranlarında indirime gitti.
Kaynak: Gerçek Gündem
Banka, mevduat faiz oranını 25 baz puan düşürerek %3,75'ten %3,50'ye çekti. Ayrıca, ana refinansman faiz oranını da 60 baz puan indirerek %4,25'ten %3,65'e düşürdü. Bu karar, piyasalar tarafından yakından takip ediliyordu.
ECB Başkanı Christine Lagarde, yaptığı açıklamada, enflasyon ve işsizlik oranlarıyla ilgili güncel verileri paylaştı. Eurostat verilerine göre, Ağustos ayında yıllık enflasyon oranı %2,2’ye gerilerken, gıda fiyatlarında artış devam etti ve %2,4'e yükseldi. Mal enflasyonu düşerken, hizmet enflasyonunda artış gözlendi. Lagarde, işgücü piyasasının sağlam bir yapıya sahip olduğunu ancak iş gücü talebinde düşüş belirtilerinin görülmeye başlandığını ifade etti.
DÜNYA TİCARETİ OLUMSUZ YÖNDE ETKİLENECEK
Ayrıca, küresel ticaretin karşı karşıya olduğu risklere dikkat çeken Lagarde, enerji fiyatlarındaki yükseliş ve taşıma maliyetlerinin artmasının, dünya ticaretini olumsuz yönde etkileyebileceğini vurguladı. Jeopolitik gerilimlerin bu baskıyı artırabileceğini belirterek, küresel ekonomik dengelerde zorlukların devam edebileceğini dile getirdi. Ayrıca, aşırı iklim olaylarının gıda fiyatlarını etkileyebileceğini vurguladı.
ECB’nin faiz politikasıyla ilgili olarak Lagarde, faiz oranlarının gerektiği sürece kısıtlayıcı seviyelerde tutulacağını ve gelecekteki adımların veriye dayalı olarak değerlendirileceğini belirtti.
DÖVİZDE SON DURUM
DOLAR
Alış: 33,8900
Satış: 33,9228
EURO
Alış: 37,5163
Satış: 37,6060
STERLİN
Alış: 44,4700
Satış: 44,5949