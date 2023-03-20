Kripto paralara bahar dopingi: 9 ay sonra bir ilk!

İsviçre bankası UBS’nin Credit Suisse’i satın alması ve ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankalarının var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığını duyurması kripto paralar üzerinde olumlu bir etki yarattı.