Kripto paralara bahar dopingi: 9 ay sonra bir ilk!
Kripto paralarda yükseliş eğilimi devam ederken, Bitcoin, 9 ay sonra ilk kez 28 bin doların üzerini gördü. İşte, kritpto paradaki son gelişmeler
İsviçre bankası UBS’nin Credit Suisse’i satın alması ve ABD, Kanada, İngiltere, Japonya, Avrupa ve İsviçre merkez bankalarının var olan ABD doları swap hattı düzenlemeleri aracılığıyla likiditeyi artırmak için koordineli bir adım atıldığını duyurması kripto paralar üzerinde olumlu bir etki yarattı.
En popüler kripto para birimi olan Bitcoin fiyatları, bugünkü işlemlerde 28 bin 567 dolara kadar yükselerek 10 Haziran 2022 tarihinden bu yana en yüksek seviyeyi test etti.
İşlem hacmi en yüksek kripto para birimi olan Ethereum ise, 1810 dolara yükselerek 19 Ağustos 2022 tarihinden beri gördüğü zirvesine ulaştı.
ekonomim.com'un haberine göre bu haftanın en önemli gündem maddesi olan ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı ve sonrasında para politikasına yönelik vereceği mesajların kripto para birimleri üzerinde etkili olması bekleniyor.