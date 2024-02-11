Kredi kartlarıyla ilgili harekete geçtiler: Masadaki seçenekler ortaya çıktı
Enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren ekonomi yönetiminin kredi kartları ile ilgili harekete geçmesi bekleniyor. Bu kapsamda masadaki seçenekler ortaya çıktı.
Resmi otoritelerce adı konulmamış bir ekonomik kriz yaşanan Türkiye'de para politikalarındaki 'sıkı duruşa' rağmen kredi kartı harcamalarında artış yaşanıyor. Tüketici tarafından gelen veriler talebin hala canlı olduğunu ortaya koyuyor.
Konuyla ilgili açıklamasında enflasyonla mücadelede kararlılık mesajı veren Merkez Bankası, kredi kartlarına düzenleme beklentisini dile getirdi. TCMB Başkanı Fatih Karahan, kredi kartlarında düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini belirterek, "Bu konuda birkaç fikrimiz var, çalışmalarımız sürüyor. Belirli bir aşamaya geldiğinde kamuoyuyla paylaşacağız" dedi.
Ekonomi yönetiminde kredi kartlarının düzenlemesine dair sinyaller artarken, hangi düzenlemelerin yapılacağı merak konusu. Geçen haftalarda konu ile ilgili açıklama yapan Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, faiz oranı, taksit sınırlaması ya da kişinin harcayabileceği tutar konularında adımlar atılabileceğini ifade etti.
Bu kapsamda uzmanlar, bankaların çok yüksek kredi kartı limitleri verdiğini belirterek, bu durumun enflasyonist etkiye yol açabileceğini belirtiyor. Uzmanlar, bankaların çok yüksek kredi kartı limitleri verdiğini belirterek, bu durumun enflasyonist etkiye yol açabileceğini belirtiyor.
Bankalar, kredi kartı limitlerini belirlerken müşterilerinin ödeme alışkanlığı, gelir-gider dengesi ve kredi notunu göz önünde bulunduruyor.
Bu noktada maaşların çok üzerinde kredi kartı limitleri kullandırılabiliyor. Vatandaşlar, özellikle kredi kullanımının kısıtlandığı dönemlerde ihtiyaçlarını kredi kartları ile gideriyor. Talebin soğutulmaya çalıştığı göz önüne alındığında kredi kartı limitlerine kısıtlama olabileceği belirtiliyor.
KART KULLANIMI VE TAKSİTE SINIRLAMA
Kredi kartına taksit sınırlaması uygulaması da seçenekler arasında yer alıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) belirli dönemlerde taksit sınırlamasına yönelik kararlar vermişti. Ağustos 2023'te havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksit uygulanması yasaklanmıştı.
Bu noktada hizmetler sektörüne yönelik kredi kartı kullanımına sınırlama gelebilir. Geçen hafta harcamalardaki en belirgin artışta hizmet sektörleri öne çıktı. Özellikle lokanta ve otel sektörünün öne çıktığı ifade ediliyor. Yurtdışından alışverişlerde de kart kullanımı sınırlandırılabilir.
ASGARİ ÖDEME TUTARI ARTABİLİR
Asgari ödeme tutarı oranının artırılması olasılığı da bulunuyor. Mevcut durumda 25 bin lira altı limiti olan kredi kartlarında dönem borcunun yüzde 20'lik dilimi asgari ödeme tutarı olarak belirleniyor.
25 bin lira üzeri kredi kartlarında ise dönem borcunun yüzde 40'ı oranında ödeme yapılması gerekiyor. Asgari ödemelere yönelik son düzenleme Haziran 2022'de yapılmıştı.
FAİZLER DEĞİŞMEDİ
Merkez Bankası, kasım ayından bu yana kredi kartı faizlerini sabit tutuyor. Ocak ayındaki PPK toplantısı ile politika faizi 250 baz puana çıkartılırken, kredi kartları için referans faiz oranlarının etkilenmeyeceği bildirildi.
TCMB'den yapılan açıklamada, "Referans oranının mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır" denildi.
Kredi kartı düzenlemelerine ilişkin beklentiler artarken, nasıl bir yöntem izleneceği henüz tam olarak bilinmiyor.