Kredi kartlarıyla ilgili harekete geçtiler: Masadaki seçenekler ortaya çıktı

FAİZLER DEĞİŞMEDİ

Merkez Bankası, kasım ayından bu yana kredi kartı faizlerini sabit tutuyor. Ocak ayındaki PPK toplantısı ile politika faizi 250 baz puana çıkartılırken, kredi kartları için referans faiz oranlarının etkilenmeyeceği bildirildi.

TCMB'den yapılan açıklamada, "Referans oranının mevcut seviyesi 3,11 üst sınır olarak belirlenmiş, bu seviyenin altındaki oranlar için mevcut hesaplama yönteminde bir değişiklik yapılmamıştır. Bu kapsamda kredi kartı azami faiz ve üye işyeri azami komisyon oranları için en son ilan edilen oranlarda bir artış olmayacaktır" denildi.

Kredi kartı düzenlemelerine ilişkin beklentiler artarken, nasıl bir yöntem izleneceği henüz tam olarak bilinmiyor.