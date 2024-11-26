Kredi Kartları Patladı: Bankalar Tek Tek Açıkladı

Yüksek faiz oranları ve artan enflasyon, vatandaşların gelirlerini eritiyor ve borçlarını ödemelerini zorlaştırıyor. Asgari ücretlilerin büyük bir kısmı, hayat pahalılığına yetişmekte zorlanırken, kredi borçları da sürekli artıyor. Bu durum, bir kısır döngüye dönüşerek vatandaşları daha da zor durumda bırakıyor.