Kredi Kartları Patladı: Bankalar Tek Tek Açıkladı
Vatandaşların borç yükü hızla artarken, batık kredilerde de ciddi bir yükseliş yaşanıyor. Bankaların açıkladığı verilere göre, 2024 yılından bu yana batık kredi kartı borçları yüzde 216, batık bireysel krediler ise yüzde 71 oranında arttı.
Kaynak: Birgün
Ekonomik zorlukların artmasıyla birlikte vatandaşların kredi kartı ve bireysel kredilere başvurması, beklenmedik sonuçlar doğurdu. Bankaların açıkladığı verilere göre, yılın başından bu yana batık kredi kartı borçları yüzde 216, batık bireysel krediler ise yüzde 71 oranında arttı. Bu durum, vatandaşların borç batağına saplandığını gösteriyor.
Yüksek faiz oranları ve artan enflasyon, vatandaşların gelirlerini eritiyor ve borçlarını ödemelerini zorlaştırıyor. Asgari ücretlilerin büyük bir kısmı, hayat pahalılığına yetişmekte zorlanırken, kredi borçları da sürekli artıyor. Bu durum, bir kısır döngüye dönüşerek vatandaşları daha da zor durumda bırakıyor.
BANKALARIN ALACAKLARI KATLANDI
Bankaların alacakları ise hızla artıyor. Yılbaşından bu yana bankaların icra takibine aldığı bireysel kredi ve kredi kartı borçları yüzde 120 oranında artarak 54 milyar lirayı aştı. Toplamda, tüketicilerin bankalara olan borcu 959 milyar liraya ulaştı. Ekonomistler, bu durumun ciddi bir sosyal sorun haline gelebileceği konusunda uyardı.