Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yaşadı! Bankalara 28 Gün Süre Verildi: Hepsi Geri Ödenecek

TÜM ŞARTLARI SAĞLAYANLAR ÖDEME ALACAK

Tazminat almaya hak kazanan kişiler, belirli kriterleri karşılamaları halinde ödemeden yararlanabilecek. Buna göre:

1997-2010 yılları arasında İngiltere, Galler veya Kuzey İrlanda’da en az üç ay yaşamış olmak,

Veya 1992-2010 yılları arasında İskoçya’da üç ay ikamet etmiş olmak,

Bu dönemlerde Mastercard kredi kartı ile alışveriş yapmış olmak,

Ve 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.

Bu şartları karşılayan herkes, mahkeme tarafından onaylanan ödeme planı kapsamında tazminat alabilecek.

TÜKETİCİLER İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI

Kararın ardından Mastercard, 28 gün içerisinde ödemelere başlayacağını bildirdi. Bu karar sadece mağdur müşteriler için değil, aynı zamanda tüketici hakları mücadelesi açısından da önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.