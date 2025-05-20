Kredi Kartıyla Alışveriş Yapan Yaşadı! Bankalara 28 Gün Süre Verildi: Hepsi Geri Ödenecek
Kredi kartıyla alışveriş yapan milyonlarca kişiye güzel haber geldi. İngiltere’de mahkeme, Mastercard’ın yıllar önce haksız ücretlendirme yaptığı gerekçesiyle 47 milyon müşterisine tazminat ödemesine karar verdi. 70 sterlinlik (yaklaşık 3.638 TL) ödemeler 28 gün içinde yapılacak.
Kaynak: Haber Merkezi
İngiltere’de yaklaşık 10 yıldır devam eden Mastercard davasında mahkeme nihai kararını verdi. Alınan karara göre, şirket milyonlarca müşterisine geçmiş yıllarda uygulanan haksız ücretlendirme nedeniyle tazminat ödeyecek. Bu tarihi karar, tüketici hakları açısından emsal teşkil edecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.
28 GÜN İÇİNDE TAZMİNATI ÖDEMEK ZORUNDA
Mahkeme, 1992 ile 2008 yılları arasında alışveriş yapan Mastercard kullanıcılarının, perakende satışlar üzerinden haksız yere ücretlendirildiğine hükmetti. Bu çerçevede, mağdur müşterilere kişi başı ortalama 70 sterlin (yaklaşık 3.638 TL) tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. Tazminatlar, hak sahiplerine 28 gün içinde ulaştırılacak.
MİLYONLARCA KİŞİYİ ZARARA UĞRATTIĞINI SAVUNDU
Davanın arkasındaki isim, eski finansal ombudsman Walter Merricks oldu. 2016 yılında açılan toplu dava başvurusunda Merricks, yaklaşık 46 milyon müşterinin zarara uğradığını savundu. Haksız komisyonlar nedeniyle müşterilerin dolaylı olarak fiyat artışlarına maruz kaldığı öne sürüldü.
UZLAŞMAK İSTEMİŞTİ AMA MAHKEME KABUL ETMEDİ
Bu dava, 2015’te tüketici haklarına dair yasal düzenlemelerin ardından Birleşik Krallık’ta açılan ilk büyük toplu dava olma özelliğini taşıyor. Mastercard, sürecin uzamasını engellemek adına 200 milyon sterlinlik bir uzlaşma önerisinde bulunmuştu. Ancak mahkeme bu teklifin sorumluluk kabulü içermediğini belirterek tarafların tazminat ödeme yükümlülüğünü kabul eden bir anlaşmayla sonuca ulaşmasına karar verdi.
TÜM ŞARTLARI SAĞLAYANLAR ÖDEME ALACAK
Tazminat almaya hak kazanan kişiler, belirli kriterleri karşılamaları halinde ödemeden yararlanabilecek. Buna göre:
1997-2010 yılları arasında İngiltere, Galler veya Kuzey İrlanda’da en az üç ay yaşamış olmak,
Veya 1992-2010 yılları arasında İskoçya’da üç ay ikamet etmiş olmak,
Bu dönemlerde Mastercard kredi kartı ile alışveriş yapmış olmak,
Ve 18 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor.
Bu şartları karşılayan herkes, mahkeme tarafından onaylanan ödeme planı kapsamında tazminat alabilecek.
TÜKETİCİLER İÇİN BİR DÖNÜM NOKTASI
Kararın ardından Mastercard, 28 gün içerisinde ödemelere başlayacağını bildirdi. Bu karar sadece mağdur müşteriler için değil, aynı zamanda tüketici hakları mücadelesi açısından da önemli bir kazanım olarak değerlendiriliyor.