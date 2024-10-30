Kredi Kartının Üzerinde Bulunan Küçük Çip Meğer Bu İşe Yarıyormuş: İlk Kez Duyacaksınız
Günümüzde kredi ve banka kartlarının üzerindeki çipler, kullanıcılar için önemli bir güvenlik unsuru haline geldi. Ancak, bu çiplerin ne anlama geldiğini ve nasıl çalıştığını biliyor muyuz? İşte detaylar...
Çipler, sadece temassız ödeme imkanı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda kartların güvenliğini artırmak için tasarlanmış önemli bir teknolojidir. "EMV çip" olarak adlandırılan bu teknoloji, Europay, MasterCard ve Visa'nın baş harflerinden oluşuyor. İlk kez 1980'lerde Fransa’da kullanılan bu sistem, dolandırıcılıkla mücadele amacı taşıyordu ve zamanla dünya genelinde yaygınlaştı.
GÜVENLİĞİ ARTTIRIYOR
Çipli kartlar, manyetik şeritli kartlardan çok daha güvenilir bir yapıya sahip. Manyetik şeritler, sabit bir bilgi depolarken çipler, her işlem için benzersiz bir şifreleme kodu üretiyor. Bu durum, kart bilgilerinin çalınmasını ve sahte işlemlerin yapılmasını zorlaştırarak güvenliği artırıyor.
Çipli kartlar, "chip-and-PIN" veya "chip-and-signature" işlemleri sırasında dinamik veriler oluşturuyor. Bu sayede bir işlem gerçekleştirildiğinde, kart bilgilerinin kopyalanması oldukça güç hale geliyor. Her işlem için oluşturulan dinamik veriler, sadece o işlem için geçerli oluyor ve dolandırıcılığa karşı koruma sağlıyor.
İNTERNETİN OLMADIĞI YERDE İŞLEM YAPILIYOR
Çiplerin bir diğer avantajı da bazı durumlarda çevrimdışı işlemlerin güvenli bir şekilde yapılabilmesine olanak tanımasıdır. Bu, internet bağlantısının zayıf veya hiç olmadığı yerlerde bile işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Dolayısıyla, manyetik şeritli kartların yerini alan bu çipli sistem, hem güvenlik hem de kullanım kolaylığı açısından büyük avantajlar sunuyor.