Kredi Kartının Üzerinde Bulunan Küçük Çip Meğer Bu İşe Yarıyormuş: İlk Kez Duyacaksınız

İNTERNETİN OLMADIĞI YERDE İŞLEM YAPILIYOR

Çiplerin bir diğer avantajı da bazı durumlarda çevrimdışı işlemlerin güvenli bir şekilde yapılabilmesine olanak tanımasıdır. Bu, internet bağlantısının zayıf veya hiç olmadığı yerlerde bile işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlıyor. Dolayısıyla, manyetik şeritli kartların yerini alan bu çipli sistem, hem güvenlik hem de kullanım kolaylığı açısından büyük avantajlar sunuyor.