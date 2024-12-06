Kredi Kartı Kullananlar Dikkat: O Parayı Sakın Ödemeyin! Cezası Var

EK KOMİSYON ALINMASI YASAK

Avukat Buket Nurşah Tekışık, "Birçok işletme, kredi kartıyla yapılan alışverişlerde müşterilerden komisyon alıyor. Bu durum, tüketicileri kredi kartı kullanmaktan vazgeçirmeye başladı. Özellikle sigara satışlarında bu durum daha belirgin. Banka Kartları ve Kredi Kartı Kanunu'nun 17. maddesine göre; üye işyerleri, kart hamillerinden kartın kullanılması dolayısıyla komisyon veya benzeri bir isim altında ilave bir ödeme alamıyor ancak Türkiye'de bu uygulamanın ihmal edildiği açıkça ortadadır" dedi.