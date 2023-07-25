Kredi kartı ve ek hesap kullananlar dikkat: Faiz oranları yükseltildi!
Merkez Bankası, seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma adımları kapsamında bir dizi karar aldı. Kredi kartı gecikme faizi yüzde 2,13 olurken; kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına (KMH) uygulanan aylık faiz oranı 2,89'a yükseltildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kredilere yönelik sıkışlatırma süreci kapsamında yeni kararlar aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, kredi kartı nakit kullanımı ile kredili mevduat hesaplarına (KMH) uygulanan aylık faiz oranı 2,89'a yükseltildi.
Kredi kartı gecikme faizi yüzde 2,13 olurken; taşıt kredilerinde yüzde 3 olan büyüme sınırı da yüzde 2 olarak yeniden belirlendi.
Alınan kararlar, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ihracat ve yatırım kredileri ile deprem bölgesine yönelik krediler, Merkez Bankası'nın kredileri sınırlandırıcı tüm tedbirlerinin dışında tutuldu. Kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verildi.